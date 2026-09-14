Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masira, vyanzo vya magharibi vilionyesha makutano ambayo Washington imeingia nchini Yemen.

Reuters iliripoti: Kuongezeka kwa migogoro nchini Yemen kumeweka Washington mbele ya shida.

Vyombo hivi vya habari vya magharibi vilitangaza: Washington iko chini ya shinikizo kusaidia Saudi Arabia lakini wakati huo huo inatafuta kuepuka kupanuka kwa vita vya gharama kubwa katika uwanja mpya, kwa maneno mengine, wigo wa vita usipanuke.

Hii inatokea wakati saa chache zilizopita, shirika rasmi la habari la Saudi Arabia liliripoti kwamba Mohammed bin Salman, mfalme na waziri mkuu wa Saudi Arabia, leo Jumatatu alikuwa mwenyeji wa Brad Cooper, kamanda wa CENTCOM huko Jeddah.

Wapiganaji wa kulipwa wanaohusiana na Saudi Arabia nchini Yemen wamepata kushindwa kukubwa na ombi la Riyadh la msaada wa kijeshi limekutana na upinzani wa Trump, na amemkatalia Saudi Arabia.

Kituo cha 12 cha televisheni ya utawala wa Kizayuni kilitangaza kwamba Saudi Arabia iliomba msaada wa kijeshi kutoka Washington.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Donald Trump, rais wa Marekani, amepinga kufanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Ansarallah.