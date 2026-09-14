Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, «Mikhail Ulyanov» mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa huko Vienna, alichukulia kufutwa kwa visa ya «Mohammad Eslami» makamu wa rais na mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran na Austria kama ukiukaji wa majukumu ya nchi hii kwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na pia alitaja jitihada za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani za kuamsha utaratibu wa kurudi kwa vikwazo vya Baraza la Usalama dhidi ya Iran kama zisizo na uhalali wa kisheria.

Ulyanov wakati wa mkutano wa sabini wa kongamano la jumla la Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, alikosoa vikali uamuzi wa mamlaka za Austria wa kufuta visa ya «Mohammad Eslami» ili kushiriki katika mkutano huu.

Ulyanov alisema nchi za magharibi zimeanzisha kampeni ya «ukosefu wa sheria wa visa» ili kumaliza hesabu na nchi ambazo hawazikubali.

Mwakilishi wa kudumu wa Urusi huko Vienna alisisitiza kwamba Austria kwa hatua hii imekiuka waziwazi majukumu yake katika makubaliano yanayohusu uwekaji wa makao makuu ya Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na mamlaka za nchi hii hazikuwa na msingi wa kweli wa kuzuia kuingia kwa mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran.

Yeye katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alichukulia jitihada za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani za kuamsha utaratibu wa kurudi kiotomatiki kwa vikwazo vya awali vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran kwa mtazamo wa kisheria kama «zisizo na uhalali».

Ulyanov akirejelea azimio 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alisisitiza kwamba masharti ya azimio hili yameisha tarehe 18 Oktoba 2025 na kwa hivyo jitihada za nchi za Ulaya za kuamsha utaratibu wa kurudi kwa vikwazo hazina msingi wa kisheria.