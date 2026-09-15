Michoro ya Watoto wa Shule ya Minab Yaonyeshwa katika Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa Geneva

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Maonyesho ya michoro iliyochorwa na watoto wa Shule ya Minab yamefunguliwa katika Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi, kwa juhudi za Ujumbe wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Geneva.

Maonyesho hayo yenye kaulimbiu “Watoto Bado Wanachora Jua” yamefunguliwa leo Jumanne na yanatarajiwa kuendelea kwa muda wa wiki moja.

Michoro hiyo inasimulia hali na uzoefu wa watoto wa Iran waliokumbwa na madhila katika kipindi cha mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa maelezo ya maonyesho hayo, watoto hao waliokuwa wakiishi maisha ya kawaida yaliyojaa rangi, furaha na ndoto, walikabiliwa ghafla na mabadiliko makubwa ya maisha yao kutokana na mashambulizi ya makombora ya Marekani.

Kupitia michoro yao, watoto hao wameeleza kwa mtazamo wao madhara ya vita na mashambulizi, huku wakionesha pia matumaini yao ya kuendelea kuona amani, usalama na mwanga wa matumaini, unaowakilishwa na jua katika kazi zao za sanaa.

Maonyesho hayo yanatoa fursa kwa wageni katika Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa kuona kwa mtazamo wa watoto madhara ambayo migogoro ya kijeshi inaweza kuyaacha katika maisha ya kizazi cha watoto.