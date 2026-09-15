Mkono Mmoja: Wito kwa Nchi za Kiislamu Kutambua Adui wa Kweli na Kusimama Pamoja na Palestina

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei ametoa wito kwa watawala wa nchi za Kiislamu kutambua adui wao wa kweli, kufahamu mipango yake na kuchukua hatua za kukabiliana naye.



Katika ujumbe wake wenye kaulimbiu “Mkono Mmoja”, Sayyid Mujtaba Khamenei amesema:



“Wosia wangu kwa watawala wa nchi za Kiislamu ni huu: Mtambue adui wenu wa kweli, tambueni mipango yake na simameni dhidi yake.”

Amesema hayo tarehe 30 Agosti 2026, akisisitiza umuhimu wa umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili Umma wa Kiislamu.



Katika ujumbe huo, ameibua pia swali kuhusu hali ya watu wa Palestina, akisema:



“Kama Waislamu wangekuwa mkono mmoja, je, watu wa Palestina wangeachwa bila msaada na bila silaha kwa namna hii?”



Kauli hiyo inasisitiza umuhimu wa umoja wa Waislamu, hasa katika kukabiliana na migogoro na dhuluma zinazowakabili watu wa Palestina.