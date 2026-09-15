Qalibaf: Ushiriki wa Wananchi kwa Usiku 200 Umevunja Ndoto za Wavamizi, Sio Utashi wa Wairani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema uwepo wa wananchi wa Iran katika mitaa kwa kipindi cha usiku 200 umevunja dhana na matarajio ya wavamizi kwamba wangeweza kuvunja utashi wa wananchi wa Iran.



Katika ujumbe wake kwa wananchi wa Iran, Qalibaf amesema zimepita siku 200 tangu kuanza kwa kile alichokiita “vita vya tatu vilivyolazimishwa”, akisisitiza kuwa wananchi wameonyesha kupitia uwepo wao wenye uwajibikaji na uelewa kwamba msingi mkuu wa nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ni wananchi wenyewe.



Amesema adui alidhani kwamba angeweza kuvunja utashi wa Iran kupitia mashambulizi ya kijeshi, lakini uwepo mkubwa wa wananchi katika mitaa katika usiku wa 200 umeonyesha wazi kwamba kilichovunjika ni dhana za wavamizi, si utashi wa Wairani.



Qalibaf amepongeza uvumilivu na mshikamano wa wananchi, akisema nguvu ya ulinzi ya Iran inayosimama katika uwanja wa vita inapata nguvu kutokana na imani na dhamira ya wananchi.



Aidha, amesema juhudi za kidiplomasia zinazofanywa kwa kuzingatia heshima, utu na maslahi ya taifa pia zinapata msukumo na kujiamini kutokana na uwepo na mshikamano wa wananchi.



Kwa mujibu wa Qalibaf, uwepo huo wa wananchi umechangia kuzuia mipango ya kugawanya jamii na juhudi za kuidhoofisha Iran, licha ya mashinikizo ya kijeshi, kiusalama na kiuchumi.



Amesema wananchi wa Iran wamevuruga hesabu za maadui kwa kuendelea kushikilia maeneo ya umma licha ya mazingira magumu ya vita na mashinikizo mbalimbali.



Qalibaf pia amesisitiza kwamba historia ya Mapinduzi ya Kiislamu, Vita Vitakatifu vya Ulinzi na uzoefu wa vita vya hivi karibuni vinaonyesha jambo moja: kwamba sababu kuu ya kushindwa kwa maadui dhidi ya Iran imekuwa daima ustahimilivu wa wananchi.



Akihitimisha ujumbe wake, Qalibaf amesema fursa kubwa zaidi waliyonayo viongozi na maafisa wa Iran katika kipindi hiki ni fursa ya kuitumikia jamii, ambayo inapaswa kujibiwa kwa uaminifu, juhudi na kufanya kazi kwa bidii.



Ameeleza heshima na shukrani zake kwa wananchi wa Iran kwa uvumilivu na ujasiri wao, akisisitiza kwamba historia itaandika jina la wananchi hao miongoni mwa siku kuu za ustahimilivu katika historia ya Iran.