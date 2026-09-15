Qalibaf: Marekani na Israel Zilikosea Kudhani Mashambulizi ya Kijeshi Yangevunja Utashi wa Wairani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema Marekani na Israel zilifanya makosa makubwa katika tathmini zao kwa kudhani kuwa mashambulizi ya kijeshi yangeweza kuvunja utashi wa wananchi wa Iran na kuilazimisha nchi hiyo kujisalimisha.

Qalibaf amesema kuwa makadirio yaliyofanywa na Washington na Tel Aviv kuhusu uwezo wa kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran hayakuwa sahihi, kwani wananchi wa Iran wameonyesha utashi, mshikamano na ustahimilivu mbele ya changamoto hizo.

Kwa mujibu wa Spika huyo, juhudi za kuilazimisha Iran kupitia nguvu za kijeshi zimefeli kutokana na msimamo wa wananchi wa Iran na uwezo wao wa kustahimili shinikizo na vitisho.

Qalibaf amesisitiza kuwa utashi wa wananchi wa Iran na ustahimilivu wao umevuruga hesabu zilizofanywa na maadui wa nchi hiyo, ambao walitarajia kwamba matumizi ya nguvu za kijeshi yangesababisha kuvunjika kwa msimamo wa wananchi na kudhoofisha uwezo wa Iran wa kupinga shinikizo.

Amesema matukio hayo yameonyesha kuwa kulazimisha nchi kupitia nguvu za kijeshi hakuwezi kufanikisha malengo yaliyokusudiwa iwapo wananchi wanaendelea kuwa na mshikamano na kusimama pamoja katika kulinda maslahi ya taifa lao.

Qalibaf amesisitiza kwamba mshikamano wa wananchi na ustahimilivu wa taifa ni miongoni mwa nguzo muhimu zinazoiwezesha Iran kukabiliana na shinikizo na vitisho vya nje.

Kauli hiyo inakuja wakati Iran ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wake, mamlaka ya kitaifa na haki zake, huku viongozi wake wakisema kuwa shinikizo la kijeshi haliwezi kulazimisha Tehran kuachana na misimamo yake ya kitaifa.