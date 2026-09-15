Hormuz, uwanja wa mapambano kati ya usalama wa ndani wa Iran na hegemony ya Marekani / USA haitaki usalama wa Hormuz uwe mikononi mwa nchi za eneo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mlango-Bahari wa Hormuz, ukiwa njia muhimu ya nishati duniani, si tu njia ya majini, bali pia ni uwanja wa mgongano wa doktrini mbili kinzani za usalama; jitihada za Tehran za kuanzisha usalama wa ndani na kuondoa uingiliaji wa kigeni, dhidi ya mkakati wa Washington wa kudumisha hegemony yake ya kijeshi kwa kisingizio cha kulinda utulivu wa kimataifa, zinaonekana wazi.

Katika mazingira haya, nafasi ya Oman ya upatanishi katika kuzuia kuongezeka kwa mvutano wa sasa imekuwa ikizingatiwa kwa karibu, ingawa nafasi hiyo inapokabili hatua ya kuhamisha hali kutoka usimamizi wa mgogoro kuelekea utulivu wa kudumu, inakabiliwa na kikwazo cha kimuundo. Licha ya ufanisi wake wa kiufundi, bado inakabiliwa na tatizo la ushawishi wa madola yaliyo nje ya eneo.

Katika muktadha huo, Zahir Al-Mahrouqi, mwandishi na mchambuzi wa kisiasa wa Oman, katika mahojiano na ABNA, amechambua mwenendo wa mazungumzo ya kiufundi kuhusu mipangilio ya usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Hormuz na, muhimu zaidi, kufikiwa kwa mfumo wa usalama unaofaa na wa ndani, mbali na kivuli cha kijeshi cha Marekani.

Mazungumzo ya Oman ni “valvu ya usalama” katika mgogoro wa Hormuz

Mchambuzi huyo wa Oman, akizungumzia tofauti za mitazamo kati ya Iran na Marekani kuhusu usalama wa Ghuba ya Uajemi, alisema mazungumzo kati ya Tehran na Muscat ni “valvu ya usalama” kwa ajili ya kudhibiti mvutano uliopo. Alisema Washington imeshindwa katika jitihada zake za kuzuia uwezo wa Oman na Iran wa kugeuza usalama wa Mlango-Bahari wa Hormuz kuwa nyenzo ya mazungumzo ya kisiasa.

Zahir Al-Mahrouqi, katika kutathmini mwenendo wa mazungumzo ya kiufundi kuhusu mipangilio ya usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Hormuz, alisisitiza kuwa mazungumzo ya Iran na Oman hadi sasa yamejikita zaidi katika usimamizi wa mgogoro na kuanzisha njia ya mawasiliano kwa ajili ya kuzuia kuongezeka kwa mvutano, na bado hayajafikia misingi inayohitajika kwa ajili ya kuunda mfumo endelevu wa usalama wa kikanda.

Kwa mujibu wake, chanzo cha kizuizi hiki kinapaswa kutafutwa katika tofauti ya msingi kati ya mitazamo miwili ya usalama. Tehran inasisitiza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa kikanda unaoongozwa na nchi za eneo bila uwepo wa madola ya kigeni, wakati Washington na baadhi ya nchi za eneo bado zinategemea uwepo wa kijeshi wa Marekani na miungano ya kimataifa kama msingi wa usalama wa Ghuba ya Uajemi.

Al-Mahrouqi anaamini kuwa pengo hilo limeifanya hali ya sasa ya maelewano kati ya Tehran na Muscat kubaki zaidi katika makubaliano ya kiufundi na ya muda, na hivyo kupunguza uwezo wao wa kugeuka kuwa mfumo mpana wa usalama wa kikanda.

Hormuz; zaidi ya njia ya usafirishaji wa majini

Mchambuzi huyo wa Oman, akizungumzia nafasi ya Mlango-Bahari wa Hormuz katika usalama wa nishati duniani, alisema mipango ya kidiplomasia ya Iran na Oman ya kuanzisha mifumo ya ufuatiliaji na kupunguza uwezekano wa migogoro isiyokusudiwa imekuwa na ufanisi katika eneo hilo, lakini bado haijaweza kumaliza nafasi ya madola yaliyo nje ya eneo katika usalama wa njia hii ya majini.

Aliongeza kuwa Iran haikubali uwepo wa kijeshi wa Marekani katika usalama wa eneo, wakati baadhi ya nchi za eneo bado zinaona uwepo huo kuwa muhimu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa vyanzo vya nishati na uhuru wa usafiri wa kimataifa wa majini.

Kwa mtazamo wake, tofauti hiyo imeifanya usimamizi wa usalama wa Mlango-Bahari wa Hormuz kwa sasa uendelee kwa tahadhari na katika kiwango cha kikanda, bila kuundwa kwa mfumo huru na endelevu wa usalama.

Al-Mahrouqi pia alielezea nafasi ya Oman katika mazingira ya sasa kama “valvu ya usalama” na “eneo la buffer” kati ya pande zinazokabiliana. Alisema mfumo huo umefanikiwa katika usimamizi wa mgogoro, lakini kuondoka katika hatua ya kudhibiti mvutano na kuelekea kwenye utulivu mpana wa kiusalama kunahitaji kuundwa kwa mfumo wa pande nyingi unaoshirikisha nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba (GCC).

Kwa mujibu wake, kufikiwa kwa mfumo huo kunahitaji makubaliano kuhusu mipangilio ya kiufundi na kiusalama inayozingatia sheria za kimataifa za baharini. Masuala ya kiufundi yanayohusiana na usafiri wa majini na usalama wa njia hiyo yanapaswa kutenganishwa na masuala magumu na yenye utata kama vile mpango wa nyuklia na makombora ya balistiki.

Hormuz katika hesabu ya shinikizo dhidi ya Iran

Mchambuzi huyo wa Oman aliendelea kusema kuwa Mlango-Bahari wa Hormuz ni moja ya vipengele muhimu katika mchanganyiko wa shinikizo la kisiasa na kiuchumi dhidi ya Iran.

Alisema Tehran inajaribu kuunganisha usalama wa majini na suala la kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, wakati Marekani inajaribu kuifanya ajenda ya Hormuz kuwa suala la kiufundi pekee linalohusu kupita kwa meli na korido za majini.

Al-Mahrouqi aliongeza:

“Iran inatafuta kuunganisha usalama wa majini na suala la kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, lakini serikali ya Marekani, kupitia mazungumzo yake na Muscat, inalenga tu kupanga usafiri wa meli na korido za kimkakati za muda.”

Wakati huo huo, alisisitiza kwamba Washington imeshindwa katika jitihada zake za kuiwekea Oman shinikizo kwa lengo la kuinyima Tehran uwezo wa kugeuza usalama wa Mlango-Bahari wa Hormuz kuwa nyenzo pana zaidi ya mazungumzo ya kisiasa.

Jitihada za Marekani kuhifadhi nafasi yake katika usalama wa Ghuba ya Uajemi

Akizungumzia malengo ya Washington ya kufuatilia mwenendo wa mazungumzo kati ya Iran na Oman, Al-Mahrouqi alisema Marekani inajaribu kuzuia kuundwa kwa mipangilio ya kikanda ambayo inaweza kuisogeza pembeni nafasi yake kama mdhamini wa usalama wa nishati katika eneo.

Kwa mtazamo wake, Washington kwa muda mfupi inalenga kuzuia kuundwa kwa mfumo wa usalama wa Ghuba ya Uajemi unaotegemea kikamilifu nchi za eneo. Hata hivyo, alisema mwenendo wa matukio unaelekea katika kuundwa kwa “mfumo mseto wa usalama.”

Alieleza kuwa katika mfumo huo, maelezo ya utekelezaji na mipangilio ya uwanjani yatasimamiwa kupitia uratibu kati ya Iran, Oman na nchi za pwani ya Ghuba, lakini Marekani na madola mengine ya kimataifa yataendelea kujaribu kuhifadhi mwavuli wa kimkakati na mizani ya kijeshi katika ngazi ya juu.

Kwa msingi huo, Mlango-Bahari wa Hormuz si suala la mazungumzo ya kiufundi kuhusu usafiri wa majini pekee; bali umegeuka kuwa uwanja wa kujaribiwa kwa mitazamo miwili tofauti: usalama wa ndani na wa kikanda bila kutegemea nguvu za kigeni, dhidi ya kuendelea kwa nafasi ya kijeshi ya Marekani katika mfumo wa usalama wa Ghuba ya Uajemi.