Sheikh Dkt. Reihan Yasin Ahimiza Umoja na Ushirikiano wa Waislamu katika Maulid ya Mtume (s.a.w.w) Kigamboni +Video

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) iliyofanyika katika Madrasat Zainabiyya, Kigamboni–Mwapemba, Jijini Dar es Salaam, imekuwa jukwaa la kuonesha umoja, mshikamano na ushirikiano wa Waislamu katika kumuenzi Mtume wa Uislamu.

Akizungumza katika hafla hiyo, Samahat Sheikh Dkt. Reihan Yasin alisisitiza umuhimu wa Umoja na Ushirikiano wa Kiislamu miongoni mwa Waislamu wote, akieleza kuwa kuungana katika kusherehekea na kuhuisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) ni jambo lenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha udugu wa Kiislamu.

Sheikh Dkt. Reihan Yasin aliwasihi Waumini na wapenzi wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kuendeleza moyo huo wa umoja na ushirikiano, akisisitiza kuwa juhudi za pamoja katika kumuenzi Mtume (s.a.w.w) zinapaswa kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya Waislamu.

Alieleza kuwa mapenzi kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) hayapaswi kuishia katika kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake pekee, bali yanapaswa kuonekana kupitia umoja, mshikamano, kusaidiana na kuzingatia mafundisho na mwenendo wake mtukufu.

Katika hotuba yake, Sheikh Dkt. Reihan Yasin pia alihimiza kuendelezwa kwa ushirikiano uliojitokeza katika hafla hiyo, akisema kuwa umoja wa Waislamu ni msingi muhimu wa kuimarisha jamii na kufanikisha mambo yenye kheri.

Akirejea kauli ya مَا كانَ للهِ يَنمُو ومَا كانَ لغيرِ اللهِ يَذْهَبُ جُفَاءً — “Kile kinachofanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hukua na kustawi, na kile kinachofanywa kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu huondoka na kutoweka bila athari.” — alieleza matumaini yake kuwa moyo wa umoja na ushirikiano uliooneka mwaka huu, utaendelea kukua na kuimarika na kushuhudiwa zaidi mwakani Insha'Allah.

Aidha, aliwatakia Waislamu kuwa na azma ya kuendeleza ushirikiano huo katika siku zijazo, akitarajia kwamba mwaka ujao, Insha Allah, ushirikiano mkubwa uliojitokeza mwaka huu utaendelea kwa kiwango kikubwa zaidi.

Hafla hiyo imekuwa mfano wa namna kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) inavyoweza kuwa fursa ya kuunganisha nyoyo za Waislamu, kuimarisha udugu wa Kiislamu na kujenga jamii yenye upendo, mshikamano na ushirikiano.