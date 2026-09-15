Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum: "Kuombea Dua Maiti ni Jambo Lililothibitika katika Qur’an na Sunna - Ukisema Maiti Hafaidiki! Kasome tena Hujui Kitu"

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT), Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum, ametoa hotuba fupi ya kumrehemu Mzee wetu Hafidh Amir Hassan, aliyekuwa Mume wa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan.

Akizungumza katika hafla hiyo ya Dua, Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum amesema:

“Hakika tumekusanyika kwa ajili ya Jambo kubwa la kumuombea Mume wa Rais wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu Amrehemu na ajalie kaburi lake kuwa Sehemu moja ya Viwanja vya Peponi, na hatimaye amuingize Peponi.

JMAT inaungana na BAKWATA kwa kutuandalia Jambo hili la kumkumbuka Mzee wetu huyu. Jambo hili la Dua ni Malezi ya Mufti wetu ambaye anatulea katika kuwakumbuka kwa Dua wenzetu wanaotangulia mbele ya Haki. Hili ni Jambo la Kitaifa kwa kumuombea Marehemu na kumpa pole Rais wetu na familia yake Mwenyezi Mungu awape subiria.

Kuombeana Dua ni Jambo alilotuelekeza Mwenyezi Mungu. Na limethibitika ndani ya Qur'an na Sunna za Mtume Muhammad (saww). Kumuombea Dua maiti ni pamoja na kumuombea Dua, utaomba wewe, lakini atafaidika maiti, na pia kumtolea sadaka, kufunga Kwa ajili yake, na kuhiji kwa ajili yake n.k.

Hivyo kudai maiti hafaidika ispokuwa na matendo yake tu, ni uelewa mbaya, na inafaa wewe ukasome tena, tena ukasome sana, kwa sababu hujui kitu. Katika Uislamu kuna kutenda kwa ajili ya mwingine, unatenda wewe, na anayefaidika ni mwingine.

Mtume (saww) ndiye mfasiri Mkubwa wa Qur'an. Na hayo (kutenda amali njema kwa ajili ya mwingine kufaidika) yamethibiti katika Sunna ya Bwana Mtume (saww). Na hii ndio itikadi yetu.

Hivyo tunaendelea kumuombea Dua Mzee wetu Mwenyezi Mungu Amrehemu".

Hotuba hiyo imeeleza umuhimu wa kumuombea Dua Marehemu na kuwakumbuka kwa Dua wale waliotangulia mbele ya Haki, huku akisisitiza kuwa katika Uislamu kuna kutenda amali kwa ajili ya mwingine na anayefaidika akiwa mwingine.

Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum pia ameieleza hafla hiyo kuwa ni jambo la Kitaifa la kumuombea Marehemu pamoja na kumpa pole Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan na familia yake, akimuomba Mwenyezi Mungu awape subira.

Aidha, ameeleza kuwa JMAT inaunga mkono BAKWATA kwa kuandaa jambo hilo la kumkumbuka Marehemu Hafidh Amir Hassan, akisisitiza kuwa kuombeana Dua ni jambo aliloelekeza Mwenyezi Mungu na ambalo limethibitika ndani ya Qur’an na Sunna za Mtume Muhammad (saww).

Mwisho, Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum ameendelea kusisitiza kuwa JMAT itaendelea kumuombea Dua Mzee wetu Hafidh Amir Hassan, akimuomba Mwenyezi Mungu Amrehemu na Amuingize Peponi.