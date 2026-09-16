Shukrani ya Mwenyekiti wa Baraza la Maslahi ya Iran kwa Siku 200 za Ushiriki wa Kishujaa wa Wananchi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mwenyekiti wa Baraza la Maslahi ya Iran, kwa kutoa ujumbe kwenye ukurasa wake wa kibinafsi, alitoa shukrani kwa siku 200 za kuwepo mitaani na mapambano katika Mlango wa Hormuz.

Katika ujumbe wa Ayatollah Amoli Larijani inasema:

«Katika vita vya sasa, ni upinzani pekee unaozuia uovu wa adui; hii ni kweli ambayo mwangalizi yeyote mwenye haki anaiamini.

Siku 200 za kuwepo mitaani na mapambano katika Mlango wa Hormuz ni dhamana ya usalama na utukufu wa Iran yetu pendwa na taifa hili lililotumwa.

Roho safi za wapiganaji hawa ni kitovu cha usawa wa nguvu; mtaji usioisha kwa heshima ya Iran ya Kiislamu.»