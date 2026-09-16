Araghchi: Kwa wakati unaofaa tutafichua hasara halisi za Amerika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akijibu madai yasiyo na msingi ya maafisa wa Amerika kwamba Iran haina ulinzi, kwa kuchapisha ujumbe kwa Kiingereza katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika:

Madai: Iran haina ulinzi.

Ukweli: mamia ya kambi na vituo vya kijeshi vya Amerika vimebomolewa na ndege kadhaa za Amerika zimechomwa moto. (Chanzo: Pentagon)

Hii ni tone tu la bahari!

Kwa wakati unaofaa tutafichua kiwango halisi cha hasara za wanajeshi wa Amerika, na aibu itabaki kwa wale wanaodai kwa uongo kwamba Iran haina ulinzi!