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Araghchi: Kwa wakati unaofaa tutafichua hasara halisi za Amerika

16 Septemba 2026 - 08:19
Msimbo wa Habari: 1866207
Source: ABNA
Araghchi: Kwa wakati unaofaa tutafichua hasara halisi za Amerika

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akijibu madai ya Wamarekani kwamba Iran haina ulinzi, alichapisha ujumbe kwa Kiingereza: kwa wakati unaofaa tutafichua kiwango halisi cha hasara za wanajeshi wa Amerika.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akijibu madai yasiyo na msingi ya maafisa wa Amerika kwamba Iran haina ulinzi, kwa kuchapisha ujumbe kwa Kiingereza katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika:

Madai: Iran haina ulinzi.

Ukweli: mamia ya kambi na vituo vya kijeshi vya Amerika vimebomolewa na ndege kadhaa za Amerika zimechomwa moto. (Chanzo: Pentagon)

Hii ni tone tu la bahari!

Kwa wakati unaofaa tutafichua kiwango halisi cha hasara za wanajeshi wa Amerika, na aibu itabaki kwa wale wanaodai kwa uongo kwamba Iran haina ulinzi!

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