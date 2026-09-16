Mwanachama wa Ansar Allah: madai ya shambulizi la jeshi la Yemen dhidi ya Makka ni uongo mtupu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, «Mohammed al-Farah» alisema kwamba uvumi uliosambazwa kwamba jeshi la Yemen linalenga Makka hauna msingi wowote na ni uongo.

Akielekeza kwenye usikivu wa kidini, wakati akikanusha madai haya, alisisitiza kwamba Wameni ni wenye usikivu zaidi kuliko mtu yeyote kwa kulinda maeneo matakatifu ya Kiislamu.

Al-Farah aliongeza zaidi kwamba Riyadh, kwa lengo la kupotosha maoni ya umma kutoka kwa kushindwa kwake kwa ndani, imeelekea kutumia visingizio vya uongo na kuhamasisha Waislamu ili kupata msaada wa kimataifa.

Alielezea hali ya sasa ya Saudi Arabia kama «mkazo wa kweli» ambapo inajaribiwa kuficha matatizo ya kimuundo ya nchi hii kutoka kwa macho ya dunia kwa kuunda mvutano.

Mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah aliona njia ya kumaliza mgogoro katika «kusitisha uvamizi, kuondoa kizuizi na kurudi kwa utulivu» na kusisitiza kwamba njia pekee ya kutoka katika hali hii ni kuacha Yemen na kufidia hasara zilizotokana na miaka ya vita na uharibifu.

Mwishoni alionya kwamba kuendelea kwa mwelekeo wa sasa na kuomba msaada wa nje hakutabadilisha usawa wa nguvu, na yeyote anayetafuta kuongeza mvutano atawajibika kwa matokeo yake.

Al-Farah pia alibainisha kwamba kuendelea kwa mwelekeo huu kunachukuliwa kama aina ya «kujitosa na usalama wa kitaifa na miundombinu muhimu na ya mafuta ya Saudi Arabia».

«Hizam al-Assad», pia mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah, alisema kwamba madai ya kulenga Makka ni uongo ambao umetumika hapo awali.