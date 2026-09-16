Ripoti ya vyombo vya habari vya Kizayuni kuhusu msaada wa kiintelijensia wa Israel kwa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la «Jerusalem Post», likinukuu vyanzo vya kidiplomasia vya kanda, liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni, kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya jeshi la Yemen dhidi ya malengo nchini Saudi Arabia, ulitoa msaada wa kiintelijensia kwa Riyadh.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalifanyika kwa upatanishi wa Kamandi Kuu ya Amerika (CENTCOM), na lengo lake lilitajwa kuwa kusaidia Saudi Arabia kupata picha pana zaidi ya kiintelijensia kuhusu nafasi za wanajeshi na harakati za jeshi la Yemen.

«Jerusalem Post» ilidai kwamba mchakato huu ulianza baada ya «Mohammed bin Salman», mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, katika siku za hivi karibuni kuomba kupata msaada wa kukabiliana na mashambulizi ya jeshi la Yemen.

Saudi Arabia na utawala wa Kizayuni hazina uhusiano rasmi wa kidiplomasia, lakini katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ripoti za mawasiliano yasiyo rasmi na ushirikiano wa kiusalama kati ya pande hizo mbili.