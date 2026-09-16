Yahya Saree: mashambulizi ya kikatili ya Saudi hayatabaki bila jibu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al-Masirah, Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, alisema: ndege za kivita za Saudi, hasa ndege za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za «Khamis Mushait» na «Taif», zilifanya mashambulizi 52 ya anga katika saa 24 zilizopita.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen aliongeza zaidi: mashambulizi ya anga ya adui wa Saudi yalilenga shule, madaraja na barabara huko «Taiz» na pia maeneo mengine ya kiraia huko «Al-Jawf», «Al-Bayda», «Saada» na «Amran».

Yahya Saree kisha aliongeza: mashambulizi haya ya kikatili ya Saudi hayatabaki bila jibu.