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Yahya Saree: mashambulizi ya kikatili ya Saudi hayatabaki bila jibu

16 Septemba 2026 - 08:22
Msimbo wa Habari: 1866214
Source: ABNA
Yahya Saree: mashambulizi ya kikatili ya Saudi hayatabaki bila jibu

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, akitoa maelezo ya «uvamizi wa ndege za kivita za Saudi katika shule, madaraja na barabara huko Taiz», alionya: mashambulizi ya kikatili ya Riyadh hayatabaki bila jibu.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al-Masirah, Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, alisema: ndege za kivita za Saudi, hasa ndege za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za «Khamis Mushait» na «Taif», zilifanya mashambulizi 52 ya anga katika saa 24 zilizopita.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen aliongeza zaidi: mashambulizi ya anga ya adui wa Saudi yalilenga shule, madaraja na barabara huko «Taiz» na pia maeneo mengine ya kiraia huko «Al-Jawf», «Al-Bayda», «Saada» na «Amran».

Yahya Saree kisha aliongeza: mashambulizi haya ya kikatili ya Saudi hayatabaki bila jibu.

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