Mkutano wa siri wa makamanda wa kijeshi wa Amerika, Israel na nchi za Kiarabu nchini Ujerumani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, msemaji wa Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Amerika (CENTCOM) alitangaza kwamba kamanda wa kamandi hii nchini Ujerumani alikuwa mwenyeji wa mkutano uliohudhuriwa na makamanda kadhaa wa juu wa kijeshi.

Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Amerika, mkutano huu ulifanyika kwa kuhudhuriwa na wakuu wa majeshi ya Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordan, Misri na utawala wa Kizayuni.

Ikumbukwe kwamba «Brad Cooper», kamanda wa CENTCOM, tarehe 14 Septemba alikutana na kuzungumza na Mohammed bin Salman, mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, kuhusu maendeleo ya kanda; mkutano huu ulifanyika wakati huo huo na maendeleo makubwa ya jeshi la Yemen.