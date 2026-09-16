Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sergei Ryabkov, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi, katika mahojiano ya kipekee na kituo cha «TV BRICS» alisema: mkutano wa BRICS nchini India utaimarisha msimamo wa kundi hili kama moja ya nguzo za ushirikiano wa kimataifa na chombo cha kuendeleza maslahi ya wengi wa dunia.

Alisema: uwepo wa viongozi wa nchi washirika wa BRICS na pia wakuu wa nchi kadhaa zinazoongoza makundi ya kanda za Kusini na Mashariki ya dunia katika mkutano wa New Delhi utasaidia kufikia lengo hili.

Ryabkov aliongeza: ushiriki mpana wa jamii hii katika BRICS unafaa sana na unahitajika. Uongozi wa India ulifanya juhudi kubwa kwa ajili ya uwepo wa kundi hili la nchi katika mkutano.

Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi, mkutano unaokuja utaambatana na maamuzi muhimu na hatua mpya za kukuza ushirikiano kati ya wanachama wa BRICS.

Kauli mbiu ya uongozi wa India katika BRICS mwaka 2026 ni «Kujenga kwa Ustahimilivu, Ubunifu, Ushirikiano na Uendelevu».

Kwa mujibu wa Ryabkov, nguzo hizi nne zinashughulikia shughuli za BRICS katika nyanja tatu: siasa na usalama, uchumi na fedha, na ushirikiano wa kitamaduni na kibinadamu.

Alisema: tunajitahidi kuimarisha daima jukumu la nchi za wengi wa dunia na makundi kama BRICS katika nyanja zote hizi.