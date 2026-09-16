Naibu Mkuu wa Majeshi ya Iran: Tumeziletea hasara kubwa meli za kivita za Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Naibu Mkuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Kiomarth Heidari, amesema kuwa vikosi vya Iran vimeziletea uharibifu mkubwa meli za kivita za Marekani, akisisitiza kuwa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndiyo yatakayokuwa mshindi katika uwanja wa vita.

Akizungumza Jumatano katika kikao cha Baraza la Utendaji la Taasisi ya Kuhifadhi Kumbukumbu na Kueneza Maadili ya Ulinzi Mtakatifu na Upinzani, Heidari amesema kuwa Majeshi ya Iran kwa sasa ndiyo yanayosimamia mwenendo wa vita.

Amesema mipango ya kimkakati inayotekelezwa na Majeshi ya Iran katika uwanja wa vita imefanikiwa kumweka adui katika hali ya kujibu, badala ya kuwa upande unaoamua mwenendo wa matukio.

Kwa mujibu wa Heidari, hatua zinazochukuliwa na upande wa adui kwa sasa zimekuwa zikifanywa kama majibu kwa hatua na operesheni zinazotekelezwa na Majeshi ya Iran.

“Mipango ya kimkakati tunayotekeleza katika uwanja wa vita imemweka adui katika nafasi ya kujibu na katika hali ya msukosuko,” alisema.

Aidha, amesema kuwa adui ambaye hapo awali alikuwa akilenga kuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sasa amelazimika kubadili mwenendo wake katika uwanja wa vita na kuchukua hatua kulingana na hatua zinazochukuliwa na Iran.

Heidari amesisitiza kuwa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamefanikiwa kuzuia majaribio ya adui ya kufikia malengo yake yaliyowekwa awali, akieleza kuwa mwenendo wa sasa wa vita unaonesha kuwa Iran inaendelea kusimamia mikakati yake ya kijeshi.