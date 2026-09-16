Majeshi ya Yemen Yatangaza Kulenga Kambi ya Kijeshi ya King Khalid Nchini Saudi Arabia kwa Makombora na Ndege zisizo na Rubani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Majeshi ya Yemen yametoa taarifa yakitangaza kutekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya Kambi ya Anga ya King Khalid, iliyopo Khamis Mushait nchini Saudi Arabia, yakisema operesheni hiyo imefanyika kufuatia kile walichokiita mashambulizi makubwa ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen.

Katika taarifa hiyo iliyotolewa mjini Sana'a tarehe 14 Septemba 2026, Majeshi ya Yemen yamedai kuwa Saudi Arabia imetekeleza zaidi ya mashambulizi ya anga 300 ndani ya siku tano zilizopita, yakilenga maeneo mbalimbali nchini Yemen kwa kutumia ndege za kivita aina ya F-15 na Typhoon, kwa mujibu wa taarifa hiyo.

Majeshi ya Yemen yamesema kuwa, katika kujibu mashambulizi hayo, yametekeleza operesheni ya kijeshi waliyoieleza kuwa ya aina maalum na yenye ukubwa, ikilenga miundombinu ya kijeshi katika Kambi ya King Khalid.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maeneo yaliyolengwa yalijumuisha maeneo ya kuhifadhia ndege za kivita, rada, njia za kurukia na kutua ndege, maghala ya silaha na malengo mengine ya kijeshi.

Taarifa hiyo imesema operesheni hiyo ilitekelezwa kwa kutumia makumi ya makombora ya balistiki pamoja na ndege zisizo na rubani, huku ikidai kuwa mashambulizi hayo yalifikia malengo yake kwa usahihi na kusababisha hasara kubwa katika kambi hiyo.

Majeshi ya Yemen pia yametangaza kuwa yataendelea na operesheni zake za kijeshi kuelekea ndani ya ardhi ya Saudi Arabia, endapo kile walichokiita “uchokozi dhidi ya watu wa Yemen” kitaendelea.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Yemen yatajibiwa kwa operesheni kubwa zaidi, ikisisitiza msimamo wake wa kuendelea na kile ilichokiita “kuzingirwa kwa kuzingirwa na kuongeza mashambulizi kwa kuongeza mashambulizi”, pamoja na kulenga mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia hadi kusitishwa kwa mashambulizi na kuondolewa kwa kile inachokiita mzingiro dhidi ya Yemen.

Taarifa hiyo imehitimisha kwa kusisitiza kwamba Majeshi ya Yemen yanaendelea na msimamo wao wa kijeshi, huku ikitoa wito wa ushindi kwa Yemen na kwa “watu wote walio huru wa Umma”.

Sana'a, Yemen — 3 Rabi al-Thani 1448H, sawa na 14 Septemba 2026.