Chapisho la Jeshi la Marekani: Mustakabali wa Mashariki ya Kati Utajengwa kwa Ushiriki Sawa wa Mashia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Chapisho maalumu la Jeshi la Marekani limechapisha makala ya uchambuzi iliyoandikwa na Kanali mstaafu Richard Avert, inayochunguza mabadiliko ya kihistoria na kijiografia yanayohusishwa na kuongezeka tena kwa nafasi ya Mashia katika Mashariki ya Kati.

Makala hiyo imechambua kitabu “The Shia Revival” kilichoandikwa na Vali Nasr, huku ikirejea mizizi ya kihistoria na kijiografia ya kuimarika tena kwa nafasi ya Mashia katika eneo la Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, matukio ya Karbala, mabadiliko yaliyotokea nchini Iran na Iraq, pamoja na kuimarika kwa uhusiano wa kidini miongoni mwa Mashia, ni miongoni mwa mambo yaliyochangia kuibuka kwa hatua mpya ya mwamko wa kisiasa miongoni mwao.

Katika hitimisho la uchambuzi huo, Richard Avert anasisitiza kwamba mustakabali wa Mashariki ya Kati hautategemea mifumo ya kiuchumi au kisiasa ya Magharibi pekee, bali unahusisha maelewano kati ya jamii mbili kubwa za Kiislamu — Shia na Sunni.

Aidha, uchambuzi huo unaeleza kwamba mustakabali wa eneo hilo utaandikwa na watu wa eneo lenyewe, huku Mashia wakitajwa kuwa sehemu ya mustakabali huo kama washirika wenye ushiriki sawa ndani ya Ulimwengu wa Kiislamu.

Makala hiyo inaangazia hivyo katika muktadha mpana wa mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kidini yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, pamoja na nafasi inayozidi kujadiliwa ya uhusiano kati ya jamii za Shia na Sunni katika mustakabali wa eneo hilo.