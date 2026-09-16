Yemen Yashambulia kwa Makombora na Ndege zisizo na Rubani Kambi ya Anga ya King Khalid Nchini Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Majeshi ya Yemen yametangaza kutekeleza operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Kambi ya Anga ya King Khalid huko Khamis Mushait, nchini Saudi Arabia, yakisema hatua hiyo imechukuliwa kujibu kuongezeka kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen.



Kwa mujibu wa taarifa ya Majeshi ya Yemen, operesheni hiyo ililenga vifaa na miundombinu ya kijeshi katika kambi hiyo, ikiwemo maeneo ya kuhifadhia ndege za kivita, rada, njia za kurukia na kutua ndege pamoja na maghala ya risasi.



Majeshi hayo yamesema operesheni hiyo ilitekelezwa kwa kutumia makumi ya makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani (drones), yakidai kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo yaliyotajwa katika kambi hiyo.



Katika taarifa yao, Majeshi ya Yemen yamesema kuwa yataendelea na operesheni zao za kijeshi kuelekea ndani ya ardhi ya Saudi Arabia iwapo mashambulizi dhidi ya Yemen yataendelea.



Taarifa hiyo pia imeonya kwamba mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Yemen yatajibiwa kwa operesheni kubwa na kali zaidi, huku Majeshi ya Yemen yakisisitiza kuwa operesheni zao zitaendelea hadi kile walichokiita uchokozi dhidi ya watu wa Yemen kusitishwa.



Majeshi ya Yemen yameeleza hatua hiyo kama sehemu ya mwitikio wao wa kijeshi dhidi ya kuongezeka kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia.