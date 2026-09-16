Bin Salman Aomba Msaada wa Kijasusi kutoka Israel Huku Saudi Arabia Ikiwa na Wasiwasi wa Kufungwa kwa Mlango wa Bab al-Mandab

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la Kiebrania Israel Hayom limeripoti kuwa Saudi Arabia imeomba msaada wa kijasusi kutoka Israel pamoja na baadhi ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati, huku Riyadh ikiwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa Majeshi ya Yemen kuzuia Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab.



Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ombi hilo limewasilishwa katika kipindi ambacho shinikizo la kijeshi kutoka Yemen limeongezeka, huku Saudi Arabia ikiwa na wasiwasi kwamba kuzuiwa kwa njia hiyo muhimu ya majini kunaweza kuathiri njia za usafirishaji wa mafuta ya Saudi Arabia.



Israel Hayom, ikinukuu vyanzo vya kidiplomasia ambavyo havikuwataja majina, imedai kuwa Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, amewasiliana kupitia Kamandi Kuu ya Marekani (CENTCOM) na Israel, baadhi ya nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi pamoja na Misri.



Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Bin Salman aliomba “msaada wa kijasusi na misaada mingine” kwa lengo la kuzuia kufungwa kwa Bab al-Mandab.



Bab al-Mandab ni njia muhimu ya kimkakati inayounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, na ina umuhimu mkubwa kwa usafirishaji wa bidhaa na nishati kati ya Mashariki ya Kati, Afrika, Asia na Ulaya.



Ripoti hiyo inakuja wakati ambapo mvutano wa kijeshi katika eneo hilo umeendelea kuathiri usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa majini.

