Tume ya Uchunguzi Yachunguza Tuhuma Nne Dhidi ya Aliyekuwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tume ya Uchunguzi imeendelea na uchunguzi wake kuhusu tuhuma zilizowasilishwa dhidi ya Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa, aliyekuwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam.

Kwa mujibu wa sehemu ya nne ya taarifa ya Tume hiyo, tuhuma zilizopokelewa na kufanyiwa uchunguzi zinahusu masuala mbalimbali yanayohusiana na uongozi wa Baraza katika Mkoa wa Dar es Salaam.

Tuhuma zilizoorodheshwa na Tume ni pamoja na:

1_Uteuzi wa viongozi kinyume na Katiba ya Baraza, ambapo Tume ilipokea tuhuma zinazodai kuwa baadhi ya uteuzi ulifanyika bila kuzingatia masharti yaliyowekwa katika Katiba ya Baraza.

2_Kukosekana kwa ushirikiano na viongozi wenzake wa Baraza Mkoa wa Dar es Salaam, ambapo Tume ilichunguza madai yanayohusu uhusiano wa kiutendaji na ushirikiano kati ya Sheikh Walid na viongozi wengine wa Baraza katika mkoa huo.

3_Kupanga safu ya viongozi katika uchaguzi wa mwaka 2026 kinyume na kanuni na miongozo ya Baraza. Tume ilipokea tuhuma zinazohusiana na madai ya kuwepo kwa mpangilio wa viongozi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2026 ambao ulidaiwa kutofuata kanuni na miongozo ya Baraza.

4_Masuala ya kifedha na tuhuma za kimaadili. Tume pia ilipokea na kuchunguza tuhuma zinazohusisha madai ya kujihusisha na masuala ya kifedha nje ya utaratibu na miongozo ya Baraza, pamoja na tuhuma za kimaadili zilizowasilishwa kupitia nyaraka mbalimbali na taarifa zilizoibuka kwenye mitandao ya kijamii.

Tume imeeleza kuwa tuhuma hizo ziliwasilishwa kupitia nyaraka mbalimbali, pamoja na taarifa zilizojitokeza katika mitandao ya kijamii, na kwamba ziliingizwa katika mchakato wa uchunguzi.

Taarifa hii inahusu tuhuma zilizopokelewa na kuchunguzwa na Tume, hivyo madai hayo yanapaswa kutofautishwa na hitimisho au uthibitisho wa mwisho wa Tume kuhusu kila tuhuma.

Kwa taarifa nyingine za awali zilizoripotiwa hadharani, Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa alihusishwa na nafasi ya Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam kabla ya kutenguliwa katika kikao cha Baraza Kuu la Ulamaa mwezi Julai 2026.