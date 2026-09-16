Hamas: Kuanguka kwa Jengo la Al-Saada ni Sura Mpya ya Vita vya Mauaji ya Kimbari Gaza

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas leo Jumatano imeitaja serikali ya Israel kuwa inawajibika kwa kuanguka kwa Jengo la Al-Saada juu ya wakazi na watu waliokimbia makazi yao katika Jiji la Gaza, na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Hamas imeeleza tukio hilo kuwa ni sura mpya ya madhara makubwa ya kibinadamu yanayotokana na vita dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Hamas, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, imesema: “Janga hili ni mwendelezo wa moja kwa moja wa vita dhidi ya Ukanda wa Gaza,” ikibainisha kuwa uhalifu wa upande wa Israel haujaishia katika kuwashambulia raia kwa mabomu, kubomoa nyumba zao na kufanya mauaji dhidi yao.

Harakati hiyo imeongeza kusema kuwa madhara ya vita yanaendelea kujitokeza kupitia kuanguka kwa majengo yaliyoharibiwa na yaliyo katika hatari ya kuporomoka; majengo ambayo raia wamekimbilia kujisitiri, wakati uharibifu mkubwa ukiwa umeikumba nyumba na maeneo ya makazi.

Hamas imeonya kuwa uhaba mkubwa wa mitambo ya kuondoa vifusi na vifaa vya uokoaji unatishia kusababisha vifo vya watu zaidi kadiri saa muhimu zinavyopita.

Harakati hiyo imetoa wito wa hatua za haraka za kimataifa za kuruhusu kuingizwa kwa mitambo mizito na vifaa vya uokoaji pamoja na vifaa vya ulinzi wa raia, ili timu za uokoaji ziweze kuwafikia watu walionaswa chini ya vifusi.

Hamas pia imeonya kuhusu janga kubwa zaidi la kibinadamu, huku Idara ya Ulinzi wa Raia ikiripoti kuwepo kwa takribani majengo 2,000 ya makazi yaliyo katika hatari ya kuporomoka na kutishia maisha ya maelfu ya raia, hali inayowaweka katika hatari ya kweli na inayoendelea.

Hamas imesisitiza kuwa katika mikutano na mawasiliano yake ya awali na wapatanishi pamoja na pande za kimataifa, uongozi wa harakati hiyo umeomba hatua za haraka za kusitisha janga la kibinadamu linalotokana na kile ilichokiita uvamizi, ambao madhara yake bado yanaendelea katika Ukanda wa Gaza.

Harakati hiyo imewataka wapatanishi, serikali ya Marekani na taasisi husika za kimataifa kutekeleza wajibu wao na kuchukua hatua mara moja kuondoa vikwazo vinavyozuia kuingia kwa vifaa vya uokoaji na mitambo muhimu. Hamas imesema hatua hizo zinapaswa kuchukuliwa ili kudhibiti hatari hiyo na kuweka mazingira salama ya makazi kwa raia ambao vita na uharibifu wa nyumba zao umewalazimisha kuishi katika majengo yaliyoharibiwa na yaliyo katika hatari ya kuporomoka.

Timu za Ulinzi wa Raia wa Palestina tangu alfajiri ya leo zimefanikiwa kutoa miili ya watu 20 waliouawa, wakiwemo watoto 6, huku makumi ya watu wakiendelea kutoweka chini ya vifusi vya Jengo la Makazi la Al-Saada, ambalo lilianguka baada ya usiku wa manane katika eneo la Al-Sina'a, magharibi mwa Jiji la Gaza.