Ayatollah Sistani Atenga Dola Milioni 11 Kuwasaidia Waathirika wa Vita Nchini Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Mkuu Sayyid Ali al-Sistani ametenga msaada wa kifedha wa Dola za Marekani milioni 11 kwa familia 3,600 zilizoathiriwa na vita vilivyoitwa “Vita vya Ramadhani”.

Ujumbe uliotumwa na Ofisi ya Marjaa Mkuu wa Mashia, Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani, wakati wa ziara yake nchini Iran, umetangaza kutengwa na kugawanywa kwa msaada huo wa kifedha kwa familia 3,600 zilizoathiriwa na “Vita vya Ramadhani”.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, msaada huo umetolewa kwa familia zilizoathirika kutokana na matukio na mapigano ya hivi karibuni nchini Iran.