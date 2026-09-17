Meja Jenerali Rezaei: Wamarekani wanapaswa kutupatia imani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, alikutana na kuzungumza na Bafel Talabani, Rais wa Muungano wa Patriotic wa Kurdistan ya Iraq.

Katika mkutano huu, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa alisisitiza umuhimu wa kushughulikia suala la makundi ya kigaidi, kuweka usalama katika mipaka, na kuongeza ushirikiano wa kiuchumi.

Meja Jenerali Rezaei pia, akisisitiza umuhimu wa kushughulikia suala la makundi ya kigaidi na kuweka usalama katika mipaka, alitoa tahadhari kuhusu harakati za Israeli katika eneo la Kurdistan. Alisisitiza pia kuongeza na kuboresha ushirikiano wa kiuchumi.

Aliendelea: Hatuna imani na Marekani hata kidogo, na wanapaswa kuchukua hatua za kivitendo na kutupatia imani yetu.

Bafel Talabani, Rais wa Muungano wa Patriotic wa Kurdistan ya Iraq, pia katika mkutano huu, akikaribisha uboreshaji wa ushirikiano wa kiuchumi, usalama na kidiplomasia, alisisitiza umuhimu wa kutatua tatizo la makundi na kuweka usalama katika mipaka.