Yahya Saree: Tuliangamiza kampuni ya Aramco na kambi ya anga ya Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, katika taarifa ya vikosi vya jeshi vya Yemen iliyosomwa na Yahya Saree, msemaji wa vikosi hivi, iliripotiwa kufanyika kwa operesheni mbili za kijeshi: moja dhidi ya kampuni ya Aramco huko Yanbu kwa makumi ya makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani, na nyingine dhidi ya kambi ya anga ya Khamis Mushait kwa makombora kadhaa ya balistiki.

Katika taarifa hii imesemwa: adui wa Saudi mwenye uhalifu kwa miaka 12 ameendelea na uvamizi wake wa kidhalimu na mzingiro wake wa kinyama dhidi ya nchi yetu na watu wetu. Wiki hii ameongeza kasi ya mashambulizi yake na kufanya zaidi ya mashambulizi 450 ya anga dhidi ya Yemen.

Yahya Saree alisema: kwa kujibu uvamizi huu wa kinyama dhidi ya nchi yetu na watu wetu, vikosi vya jeshi vya Yemen, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, vilifanya operesheni mbili muhimu za kijeshi;

Operesheni ya kwanza ililenga vituo vya Aramco huko Yanbu kwa makumi ya makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, mashambulizi haya yalikuwa sahihi na ya moja kwa moja na yalisababisha moto mkubwa na uharibifu mkubwa.

Katika operesheni ya pili, kambi ya anga ya Khamis Mushait ililengwa kwa makombora kadhaa ya balistiki, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu, shambulizi hili lilikuwa sahihi.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen alisisitiza: vikosi vya jeshi vya Yemen vitaendelea kutetea nchi yetu na watu wetu na, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kwa kumtegemea Yeye, watawapa adui wa Saudi mwenye uhalifu masomo yasiyosahaulika.

Alisema: tutaendelea na operesheni zetu za kijeshi ndani ya ardhi ya Saudi Arabia, tutalenga vituo vya kukusanyika vya mamluki wa Saudi, na tutaimarisha mlinganyo wa “mzingiro kwa mzingiro na kuongezeka kwa mashambulizi kwa kuongezeka kwa mashambulizi” hadi uvamizi usimame na mzingiro wa nchi yetu tunayopenda uondolewe.