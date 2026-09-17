Al-Mishat: uongo wa Saudi hauwadanganyi tena mataifa ya Kiarabu na Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, Mahdi Al-Mishat, Rais wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen, alisema: madai yasiyo na msingi ya utawala wa Saudi kwamba Yemen inalenga Makka ni jaribio la kukata tamaa la kuhamasisha maoni ya umma. Ufahamu wa umma umefikia kiwango ambacho watu wameutambua utawala wa Saudi kwa uhalisia wake; utawala ambao, wakati ukiharibu mali ya umma wa Kiislamu, umeonyesha kutokuheshimu Kaaba, Kurani Tukufu na Misikiti miwili mitakatifu.

Rais wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen aliongeza: watu wa Yemen wana viwango vya juu zaidi vya imani na kujitolea kwa vitakatifu vya Kiislamu, na kama walivyopigana katika kutetea Msikiti wa Al-Aqsa, kitakatifu cha tatu, wako tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya nyumba takatifu ya Mungu. Watu wa Yemen daima wamejipambanua na kuwa mstari wa mbele kwa kujitokeza kwa hasira katika viwanja vya umma ili kuitikia aina yoyote ya dharau kwa vitakatifu vya Kiislamu, iwe Kurani Tukufu, Mtume mtukufu, Makka tukufu au Msikiti mtukufu wa Al-Aqsa.

Mahdi Al-Mishat aliongeza zaidi: utawala wa Saudi ulipaswa kuhamasisha mataifa ya umma wa Kiislamu wakati Trump mhalifu alipodharau Kaaba na kuwasilisha picha yake ambayo haikustahili utakatifu wake wala hadhi yake. Yule yule aliyepeana kifuniko cha Kaaba tukufu kwa mhalifu Epstein, sasa analenga Makka na maeneo matakatifu ya Kiislamu. Uongo wa utawala wa Saudi hauwadanganyi tena mataifa ya umma wetu wa Kiarabu na Kiislamu; kama vile madai yake ya awali kuhusu tishio kwa usafiri wa kimataifa pia yalishindwa kuwadanganya.

Hii inatokea wakati ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah ya Yemen mapema katika taarifa ilieleza kwamba kurudiwa kwa uzushi wa Saudi kunaonyesha kutokuwa na uwezo wa utawala huu kuwashawishi maoni ya umma kuhusu kuendelea kwa uvamizi na mzingiro wa Yemen.

Ofisi hii ilieleza kwamba Makka tukufu na vitakatifu vingine vya Kiislamu vina hadhi ya juu na kubwa kwa mataifa yote ya Waislamu, na hasa watu wa Yemen, na utawala wa Al Saud hauwezi kudai kuipita Yemen katika kuheshimu Makka tukufu na kukweza vitakatifu vya Kiislamu.

Taarifa hii ilisisitiza kwamba utakatifu wa Makka tukufu unavunjwa na yule anayetumia vibaya hadhi yake takatifu katika vita vyake vya uvamizi na kuichafua kwa kuwakaribisha Wayahudi wa Kizayuni na kuandaa sherehe za starehe, michezo na uharibifu wa maadili.