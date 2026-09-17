Fidan: Israeli ni tishio kubwa zaidi kwa utulivu wa Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, siku ya Jumatano alisema Israeli kwa sasa inachukuliwa kama “tishio kubwa zaidi” kwa utulivu wa Syria, kwa sababu kwa mujibu wake, Israeli inachukulia nchi jirani zenye nguvu na utulivu kama tishio kwake.

Fidan katika mazungumzo na waandishi wa habari wakati wa safari yake kwenda Damascus na baada ya kukutana na al-Julani alisema: tishio ambalo kwa sasa lina uwezo mkubwa zaidi wa kudhoofisha utulivu wa Syria ni Israeli.

Aliongeza kuwa masuala mengine yanayohusiana na Syria katika miaka miwili iliyopita yamekwenda katika mwelekeo mzuri, lakini Israeli haina nia ya nchi jirani zake kuwa na nguvu na utulivu na inachukulia hali kama hiyo kama tishio dhidi yake.

Fidan alisema: kwa sababu ya tafsiri ambayo Israeli inaipa tishio hili, inafanya hatua za kudhoofisha utulivu dhidi ya nchi hizi.

Shirika la habari la “Yeni Şafak” liliripoti kwamba mkutano wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki na al-Julani ulichukua takriban saa mbili.