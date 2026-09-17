Maseneta kadhaa walitaka kufichuliwa kwa taarifa za makubaliano ya nyuklia kati ya Trump na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, wanachama wa vyama viwili vya Kidemokrasia na Kijamhuri katika Seneti ya Marekani siku ya Jumatano walitaka utawala wa Donald Trump, rais wa nchi hii, kufichua taarifa zote zinazohusiana na makubaliano yaliyopendekezwa na Saudi Arabia kuhusu nishati ya nyuklia ya kiraia.

Maseneta katika barua iliyoandikiwa Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje, na Christopher Wright, Waziri wa Nishati wa Marekani, ambayo Reuters iliipata, walitaka kufichuliwa kwa “barua mbili za pembeni” za siri zilizopatikana wakati huo huo na makubaliano yaliyopendekezwa na Riyadh.

Katika barua hii imesemwa kwamba serikali ya Marekani imefanya makubaliano kadhaa ya nishati ya nyuklia yanayojulikana kama “makubaliano ya 123” na nchi nyingine, bila kuficha taarifa kama hizo.

Maseneta walisisitiza: ufikiaji wa maandishi kamili ya makubaliano ni muhimu ili Seneti na maoni ya umma waweze kuelewa kikamilifu ahadi zinazokubaliwa kwa niaba ya taifa la Marekani, na pia ahadi za Saudi Arabia kwa Marekani.

Wizara za Mambo ya Nje na Nishati za Marekani hadi sasa hazijajibu maombi ya maoni kuhusu suala hili.

Jitihada hii ilifanyika chini ya uongozi wa Jeff Merkley, seneta wa Kidemokrasia wa jimbo la Oregon, na Ed Markey, seneta wa Kidemokrasia wa jimbo la Massachusetts. Maseneta wengine 13 wa Kidemokrasia, seneta mmoja huru aliyeungana na Wanademokrasia, na Rand Paul wa jimbo la Kentucky na John Kennedy wa jimbo la Louisiana, maseneta wawili wa Kijamhuri, pia walitia sahihi barua hii.

Donald Trump mwezi Agosti aliwasilisha Congress makubaliano yaliyopendekezwa na Saudi Arabia, na hivyo kipindi cha siku 90 kwa wabunge kuchunguza makubaliano kilianza; kipindi kinachowapa fursa ya kujaribu kupitisha azimio la kukataa makubaliano.

Tangu wakati huo, wabunge kadhaa wamekuwa wakishinikiza kuondolewa kwa usiri wa barua mbili za pembeni na kufichuliwa kwa nyaraka zinazohusiana na makubaliano haya.