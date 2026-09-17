"The Atlantic": vita vya Trump na Iran vilifichua kushuka kwa nguvu za kijeshi za Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, jarida la Marekani "The Atlantic" lilitangaza: vita vya Donald Trump, rais wa Marekani, na Iran vilionyesha jinsi mahusiano ya chinichini ya nguvu za kimataifa yamebadilika kiasi gani na nguvu za kijeshi za Marekani zimeshuka kiasi gani.

Jarida hili pia liliandika: uharibifu uliofanywa kwa vituo vya Marekani karibu na Iran ni mkubwa kiasi kwamba gharama inayotarajiwa ya ukarabati wao itakuwa juu sana.

"The Atlantic" mwishoni lilitangaza: kutetea vituo muhimu dhidi ya mpinzani mwenye teknolojia ya chini kama Iran, katika hali ya sasa, ni nje ya uwezo wa jeshi la Marekani.