Sanders: Watu wa Marekani wamechoshwa na kufadhili mauaji ya halaiki ya Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bernie Sanders, seneta mkuu wa Marekani kutoka jimbo la Vermont, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii X, aliandika: watu wa Marekani wamechoshwa na kufadhili mauaji ya halaiki ya Israeli huko Gaza.

Seneta mkuu wa Marekani katika suala hili aliendelea: sasa Trump anasisitiza mwelekeo huu na kwa kutumia pesa za walipa kodi wetu, anatoa mabomu yenye thamani ya dola bilioni 2.8 kwa baraza la mawaziri la kupindukia la Netanyahu.

Bernie Sanders aliongeza: hali hii haikubaliki. Congress inapaswa kukataa makubaliano haya.

Hii inatokea wakati hapo awali Gregory Meeks, mwakilishi wa Kidemokrasia wa jimbo la New York na mwanachama wa juu zaidi wa Kidemokrasia wa Kamati ya Mambo ya Nje ya Baraza la Wawakilishi la Marekani, alisema: sitakubali mkataba uliopendekezwa wa kuuza mabomu kwa Israeli wenye thamani ya dola bilioni 2.8. Mkataba huu unajumuisha mabomu 40,000, ambayo uzito wa kila moja utakuwa pauni elfu moja. Mkataba uliopendekezwa wa mabomu unazua wasiwasi kuhusu matumizi ya silaha hizi katika maeneo yenye watu wengi katika Ukanda wa Gaza na Lebanon.