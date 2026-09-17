Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, msemaji wa Kamandi ya Kati ya jeshi la kigaidi la Marekani (CENTCOM) leo Jumatano, akijaribu kufidia kwa njia ya vyombo vya habari baadhi ya kushindwa kwa wanajeshi wa nchi yake katika uvamizi dhidi ya Iran kwa kutoa madai ya kejeli, alidai: usafiri wa meli katika Mlango wa Hormuz unaendelea; Iran haina udhibiti juu yake!

Afisa huyu wa Marekani, ambaye katika kizingiti cha uchaguzi wa kati wa Congress ya nchi hii anaona kushindwa kwa wenzake wa chama cha Republican kuwa kuepukika, alijaribu kuhalalisha sehemu ya kushindwa kwa serikali ya nchi yake licha ya matumizi ya makumi ya mabilioni ya dola katika uvamizi dhidi ya Tehran kwa namna hii: mzingiro wa Mlango wa Hormuz umekamilika na unafaa, na tunahakikisha mwendelezo wa mtiririko wa mafuta na usafiri wa meli.

Taasisi hii ya kigaidi katika kuendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha ari ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran ilidai: tumebadilisha njia ya meli zaidi ya 100 zilizokuwa na nia ya kuvunja mzingiro wa Mlango wa Hormuz. Tumesaidia kupitisha zaidi ya mapipa milioni 900 ya mafuta ghafi kupitia Mlango wa Hormuz. Tumekamilisha operesheni ya kusafisha mabomu katika njia za usafiri wa kimataifa zinazotambulika katika Mlango wa Hormuz!

CENTCOM iliongeza: tunafuatilia kwa makini hali ya Mlango wa Bab al-Mandab. Tuna washauri wa uwandani wanaobadilishana taarifa na washirika wetu wa Saudi.

Madai ya kejeli ya afisa huyu wa Marekani yanatolewa wakati, kwa kukiri kwa vyombo vya habari vikuu na hata maafisa wa nchi hii, bei za nishati nchini Marekani tangu uvamizi haramu wa Washington na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na kuyafanya Mlango wa Hormuz usiwe salama imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana.