Madai ya Trump: tuko katika hatua za mwisho za vita na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Donald Trump, rais wa Marekani, alidai: yuko katika hatua za mwisho za vita na Iran.

Trump katika kuendeleza madai yake aliongeza: vita na Iran "hivi karibuni sana" vitaisha.

Alidai: Iran inataka kwa nguvu sana kufikia makubaliano.

Rais wa Marekani katika kuendeleza madai yake aliongeza: Wairani wamepata hasara kubwa na wanataka kwa nguvu sana kufikia makubaliano.

Trump aliendelea: Marekani inaweza wakati wowote inapotaka kufikia makubaliano kuhusu Iran.

Yeye katika sehemu nyingine ya matamshi yake kuhusu vita vya Urusi na Ukraine alidai kwamba Washington inajitahidi kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, na vita hivi vitaisha hivi karibuni.

Trump pia kuhusu sera ya fedha ya Marekani alisema: kiwango cha riba katika nchi hii kinapaswa kuwa asilimia moja au chini, kwa sababu kwa madai yake "Marekani ina daraja bora la mikopo duniani".

Rais wa Marekani alisisitiza umuhimu wa kupunguza haraka kiwango cha riba katika nchi hii.

Rais wa Marekani kwa kurudia maneno yake ya miezi kadhaa iliyopita alidai: Iran haitapata kamwe silaha za nyuklia.

Trump pia alidai kwamba kila kitu nchini Iran kimeharibiwa na jeshi la bahari la nchi hii liko chini ya Ghuba ya Uajemi.

Yeye wakati akiwa chini ya shinikizo la ndani, alidai kwamba vita na Iran vitaisha hivi karibuni, kwa sababu Iran baada ya kuharibiwa kila kitu chake, haiwezi kuendelea na vita.

Rais wa Marekani aliendelea kusema: Washington imeweka mzingiro usio na kifani dhidi ya Iran na katika miezi iliyopita hakuna meli iliyoweza kuvunja mzingiro huu.

Trump tena kwa kutuliza maoni ya umma ya ndani ya Marekani ambayo yanapinga vikali ongezeko la mafuta, alidai: vita na Iran vitaisha hivi karibuni na bei ya mafuta na petroli itashuka kwa kasi kubwa sana.