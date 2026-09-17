Droni ya 52 ya MQ-9 ya Marekani Yaripotiwa Kuangushwa Qeshm

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Drone ya 52 aina ya MQ-9 ya Jeshi la Marekani imeripotiwa kuangushwa alfajiri ya leo katika anga ya Kisiwa cha Qeshm, Iran.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vinavyohusika, drone hiyo ilinaswa na mfumo jumuishi wa ulinzi wa anga wa Iran majira ya saa 2:29 alfajiri, kabla ya kulengwa na kushambuliwa kwa kutumia mfumo mpya wa ulinzi wa anga wa Kikosi cha Anga za Juu cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Taarifa hiyo inasema droni hiyo ilitunguliwa baada ya kufuatiliwa na mtandao wa pamoja wa ulinzi wa anga wa Iran.