Baraza la Wawakilishi Marekani Laitaka Serikali Kusitisha Vita na Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Baraza la Wawakilishi la Marekani limepitisha kwa mara ya tatu azimio la "War Powers Resolution", likitaka kupunguza au kusitisha kuendelea kwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa, azimio hilo limepitishwa kwa kura 220 za kuunga mkono dhidi ya 204 za kupinga, huku ripoti zikieleza kuhusu gharama kubwa za vita na shinikizo linaloendelea kwa akiba ya silaha za Marekani.