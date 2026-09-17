Ubalozi wa Iran: Uhalifu wa Vita wa Marekani Haufichiki kwa Maonesho ya Hollywood

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini London umesema kuwa uhalifu wa wazi wa vita unaodaiwa kufanywa na Marekani hauwezi kufichwa kupitia “maonesho ya Hollywood” ya Waziri wa Vita wa Marekani.

Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, ubalozi huo umesema hautasahau kile ulitaja kuwa ni kitendo cha jeshi la Marekani mjini Minab, ambapo shambulio dhidi ya shule ya wasichana ya msingi ya “Shajarat al-Tayyiba” lilisababisha vifo vya wanafunzi 168.

Ubalozi huo umeeleza kuwa wahanga hao walikuwa wasichana wanafunzi waliokuwa shuleni wakati wa shambulio hilo.