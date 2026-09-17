Iran Yatahadharisha Dhidi ya Kutumiwa kwa Maeneo Matakatifu Kuchochea Migogoro

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, ameonya dhidi ya kutumia maeneo matakatifu ya Kiislamu kama chombo cha kuchochea fitna na kuongeza mvutano wa kikanda.

Akizungumzia madai kuhusu kuzuiwa kwa droni iliyokuwa ikielekea Makka, Baghaei amesema mashambulizi dhidi ya maeneo matakatifu ya Kiislamu, hususan Makka, Madina na Msikiti wa Al-Aqsa, pamoja na kuhatarisha usalama wa wageni na wakazi wake, yanapaswa kulaaniwa.

Hata hivyo, amesema madai pekee ya kuzuiwa kwa droni kuelekea Makka hayawezi kuwa msingi wa kumtuhumu upande fulani, akibainisha kuwa Serikali ya Mabadiliko na Ujenzi ya Yemen imekanusha wazi madai hayo.

Baghaei amesema Iran inasisitiza umuhimu wa kuepuka kuyatia siasa na kuyageuza maeneo matakatifu ya Kiislamu kuwa masuala ya kiusalama, akionya dhidi ya kuyatumia kuchochea migawanyiko na kuongeza mvutano miongoni mwa nchi za Kiislamu.

Ameongeza kuwa eneo hilo limekuwa likishuhudia matukio kadhaa ya kile alichokiita “mashambulizi ya bendera bandia”, hasa katika miezi ya hivi karibuni, ambayo kwa mujibu wake yamelenga kuelekeza mjadala wa umma kutoka kwenye matukio yanayohusisha Israel na Marekani katika eneo hilo na kuchochea migawanyiko baina ya nchi za Kiislamu.

Baghaei amehitimisha kwa kuwataka watu kuwa makini na wenye uangalifu wanapofuatilia madai yanayohusu maeneo matakatifu na matukio ya usalama katika eneo hilo.