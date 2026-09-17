Iran Yapinga Uanachama wa Marekani katika Bodi ya Magavana ya IAEA

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepinga uanachama wa Marekani katika Bodi ya Magavana ya Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA), ikisema uwepo wa Washington katika chombo hicho unakinzana na matakwa ya Mkataba wa IAEA.



Katika kikao cha 70 cha Mkutano Mkuu wa IAEA, ujumbe wa Iran umesema hatua ya Marekani kuwa miongoni mwa wajumbe wa Bodi ya Magavana inaruhusu nchi ambayo Iran inaitaja kuwa mvamizi kushiriki katika maamuzi kuhusu suala linalohusiana moja kwa moja na hatua zake za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hali hiyo inazua mgongano wa maslahi, inadhoofisha kutokuwa na upendeleo kwa Bodi ya Magavana na inaweza kuathiri imani kwa maamuzi ya Bodi pamoja na IAEA kwa ujumla.



Ujumbe wa Iran umeitaka IAEA kutafsiri na kutekeleza Mkataba wake kwa kuzingatia kanuni za kimataifa zinazotawala mikataba na kwa kuzingatia masharti yake yote.



Iran pia imesisitiza umuhimu wa majukumu ya Bodi ya Magavana kama moja ya nguzo kuu za IAEA, huku ikisema haikubaliani na uteuzi wa Marekani kuwa mjumbe wa Bodi hiyo na kujitenga na uamuzi huo.