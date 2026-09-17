Ubalozi wa Iran Wakosoa “Viwango Viwili” vya Magharibi Kuhusu Haki za Binadamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Ujerumani umekosoa kile ulichokiita “viwango viwili na uteuzi” wa baadhi ya nchi za Ulaya katika kushughulikia suala la haki za binadamu.

Katika ujumbe wa video uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, ubalozi huo umeeleza mashambulizi ya kemikali yaliyolenga mji wa Sardasht nchini Iran wakati wa vita vya Iran na Iraq, ukidai kuwa baadhi ya kampuni za Ulaya zilihusika katika kutoa vifaa na malighafi zilizotumika kutengeneza silaha za kemikali kwa utawala wa Saddam Hussein.

Taarifa hiyo pia imerejea shambulio dhidi ya shule ya Minab, ambapo ilisema wanafunzi 167 wa kike waliuawa.

Ubalozi huo umetumia kauli “ukimya na ushirikiano” kukosoa kile unachokieleza kuwa ni ukimya wa nchi za Magharibi kuhusu mashambulizi dhidi ya Iran, ikiwemo kile inachokitaja kuwa ni uhalifu wa Marekani katika shule ya Minab.

Kwa mujibu wa ubalozi huo, suala la haki za binadamu linapaswa kushughulikiwa kwa misingi ya usawa na bila kutumiwa kwa kuchagua kulingana na maslahi ya kisiasa.