Tume ya Uchunguzi Sehemu ya Sita: Baraza la Ulamaa Lamsimamisha Sheikh wa Mkoa kwa Sababu Nyingi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Tume ya Uchunguzi katika sehemu ya sita ya ripoti yake imeeleza kuwa tuhuma zilizomshtaki aliyekuwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam na kusambaa mitandaoni zilikuwa sehemu tu ya makosa yaliyosababisha Baraza la Ulamaa kumsimamisha Sheikh huyo.

Kwa mujibu wa Tume, hatua hiyo ilichukuliwa pia kutokana na madai ya kupuuzwa kwa nasaha na maagizo yaliyotolewa na Baraza la Ulamaa, pamoja na masuala mengine yanayohusu miongozo ya uongozi, ukiukwaji wa Katiba na kuvunjika kwa uwiano na mshikamano ndani ya Baraza.

Tume imebaini pia kuwa BAKWATA Makao Makuu ilikuwa na taarifa kuhusu suala hilo kwa kipindi cha miezi kadhaa kabla halijasambaa mitandaoni. Taarifa hiyo inaeleza kuwa juhudi zilifanyika kupitia nasaha na maelekezo kwa wahusika, na kwamba iwapo maelekezo hayo yangefuatwa ipasavyo, suala hilo lisingefikia hatua ya kuzua malumbano mitandaoni.

Kwa kuzingatia dhamira yake ya kuhakikisha uadilifu na kulinda utu pamoja na heshima ya kila upande, Tume imesema iliwasilisha ripoti yenye kubainisha tuhuma dhidi ya kila mmoja, maelezo ya tuhuma hizo, hoja za utetezi zilizowasilishwa pamoja na maoni ya Tume, kwa ajili ya kufanyiwa kazi na mamlaka husika.

Tume imehitimisha kwa kurejea mamlaka ya Baraza la Ulamaa kama yalivyoainishwa katika Katiba ya Baraza ya mwaka 1999, toleo la 2018, hususan Ibara ya 63(9) inayohusu uteuzi na utenguzi wa Sheikh wa Mkoa.