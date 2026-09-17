Mwandishi Akosoa Sera za Saudi Arabia na Kudai Zinachochea Migawanyiko Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mwandishi wa makala hiyo amekosoa sera za Saudi Arabia katika eneo la Mashariki ya Kati, akidai kuwa Riyadh haiongozwi na lengo la kuwatetea Waislamu wa Sunni, bali hutumia masuala ya kidini na kisiasa kutekeleza maslahi yake ya kiutawala na kimkakati.

Mwandishi amerejea historia ya Yemen, akidai kuwa Saudi Arabia kwa vipindi mbalimbali imekuwa na uhusiano na baadhi ya makundi ya Kizayidi nchini humo, akisema hali hiyo inaonyesha kuwa sera za Riyadh hazijaegemea katika msingi wa kuunga mkono dhehebu moja pekee.

Aidha, makala hiyo inakosoa uhusiano wa Saudi Arabia na mataifa ya Magharibi kuhusu suala la Palestina, huku mwandishi akidai kuwa Riyadh haijachukua msimamo wa kutosha katika kuunga mkono Wapalestina.

Kwa upande mwingine, mwandishi anaeleza kuwa Iran, Lebanon na Yemen zimekuwa zikitoa msaada kwa Palestina, akitumia jambo hilo kutoa hoja kwamba ushirikiano wa kisiasa haupaswi kutathminiwa kwa misingi ya madhehebu pekee.

Mwandishi pia anazungumzia hali ya Waislamu wa Sunni nchini Iran, akidai kuwa shule na taasisi zao za kidini hupokea msaada na zina nafasi ya kuendesha shughuli zao za kidini.

Katika hitimisho lake, mwandishi anadai kuwa sera za Saudi Arabia zimechangia kuchochea migawanyiko kati ya makundi ya Sunni, Shia na Zayidi, pamoja na migawanyiko ya kisiasa ndani ya jamii.

Kauli hizo ni mtazamo wa mwandishi wa makala hiyo, na baadhi ya madai yaliyotajwa yanahitaji kuthibitishwa kupitia vyanzo huru kabla ya kuwasilishwa kama taarifa za ukweli.