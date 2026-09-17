Katibu Mkuu Ansarullah: Saudi Arabia Yalenga Kuangusha Yemen kwa Msaada wa Marekani na Israel

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katibu Mkuu wa Ansarullah amesema Saudi Arabia imekuwa ikiendesha mashambulizi dhidi ya Yemen kwa msaada wa Marekani na chini ya usimamizi wa Israel, akisema kuwa lengo ni kuifikisha Yemen katika hali ya kuvunjika na kukata tamaa katika nyanja mbalimbali.

Akizungumzia kile alichokiita ushindi wa watu wa Yemen katika kukabiliana na mashambulizi ya Saudi Arabia, amesema Yemen haikuwa mwanzilishi wa vita bali imekuwa katika nafasi ya kujilinda.

Amesema mashambulizi ya hivi karibuni yalianza baada ya Saudi Arabia kufanya mashambulizi ya mabomu katika Uwanja wa Ndege wa Sana’a, akidai kuwa katika kipindi cha miaka 12 iliyopita, mashambulizi dhidi ya masoko, nyumba, hospitali na shule yamesababisha vifo vya maelfu ya wanawake na watoto wa Yemen.

Katibu Mkuu huyo pia ameishutumu Saudi Arabia kwa kuendelea na mashambulizi hata katika kipindi cha kupungua kwa mvutano, akidai kuwa hatua hizo zililenga kuisukuma Yemen kuelekea hali ya kuporomoka na kukata tamaa.