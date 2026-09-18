Sheikh Swaleh Abdur-Rahman Aeleza Wasia wa Imam Ali (as) Kuhusu Mambo Matano Muhimu Katika Maisha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Khatibu wa Swala ya Ijumaa katika Jamiat Al-Mustafa – Tanzania, Sheikh Swaleh Abdur-Rahman, amezungumzia wasia wa Imam Ali (as) unaohusu mambo matano muhimu ambayo Muislamu anatakiwa kuyazingatia katika maisha yake.



Katika Khutba yake, Sheikh Swaleh amenukuu wasia wa Imam Ali (as), akisisitiza umuhimu wa mambo hayo katika kujenga imani, maarifa na tabia njema.



Imam Ali (as) amesema:



“Ninawausieni mambo matano ambayo lau mngeyasafiria kwa kuyatafuta mpaka mkafikia kwapa za ngamia, yangestahili kufanyiwa hivyo...”

Mambo hayo ni:

1. Kumtegemea Mwenyezi Mungu

Imam Ali (as) anawausia Waumini kutomtegemea yeyote isipokuwa Mola wao, kwa kuweka matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu.



2. Kumuogopa mtu dhambi yake

Aidha, anasisitiza kwamba mwanadamu hapaswi kuishi kwa hofu ya watu, bali anatakiwa kuiogopa dhambi yake na matokeo yake mbele ya Mwenyezi Mungu.



3. Kusema “Sijui” pale asipojua

Imam Ali (as) anasisitiza kwamba mtu asiione haya kusema “sijui” anapoulizwa kuhusu jambo ambalo hana elimu nalo. Hili ni fundisho la unyenyekevu na uaminifu katika kutafuta elimu.



4. Kujifunza asichokijua

Mtu pia hapaswi kuona haya kujifunza jambo asilolijua. Kutafuta elimu ni sehemu muhimu ya kujenga uelewa na kuboresha maisha ya mwanadamu.



5. Kuwa na Subira

Mwisho, Imam Ali (as) anasisitiza umuhimu wa subira, akieleza kuwa subira katika imani ni kama kichwa kilivyo katika mwili.



“Na hakuna kheri katika mwili usio na kichwa, wala hakuna kheri katika imani isiyo na subira.”

Kupitia mawaidha hayo, Sheikh Swaleh Abdur-Rahman amewakumbusha Waumini umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kujiepusha na dhambi, kuwa waaminifu katika kutafuta elimu, kutokataa kujifunza na kuwa na subira katika changamoto za maisha.