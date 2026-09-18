Makhatibu wa Bahrain Wapinga Kutolewa kwa Leseni za Kuendesha Mihadhara na Kuhutubia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Makhatibu wa Bahrain wametangaza katika taarifa kwamba wanapinga uamuzi unaohusiana na upangaji na utoaji wa leseni za mawaidha, mihadhara, hotuba na uongofu, na wameutaja uamuzi huo kuwa, kwa msingi wake, ni kuingilia mipaka na upekee wa kidini wa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as).

Katika taarifa hiyo imeelezwa kwamba Sharia imewahimiza wafuasi wake kutoa mawaidha, mihadhara na uongofu, na imeyafanya mambo hayo kuwa ni yenye kuruhusiwa kwao; bali imeyafanya kuwa katika kiwango cha wajibu wa kifaya (wajib kifai). Aidha, Sharia imeeleza wazi na bila utata kwamba mambo hayo ni huru na taasisi yoyote isipokuwa taasisi ya Sharia.

Makhatibu wa Bahrain wameongeza kwamba mikusanyiko ya maombolezo na maandamano ya kuomboleza nchini humo yamekuwa yakifanyika kwa misingi hiyo kwa mamia ya miaka. Wamesisitiza kwamba kwa mambo ambayo Sharia imeyaruhusu, hakuna haja ya kupata leseni; kama ambavyo leseni haiombwi kwa ajili ya kusimamisha Swala, kufunga na kutekeleza wajibu na alama nyingine za kidini.

Aidha, taarifa hiyo imeeleza kwamba aina yoyote ya kushirikiana na uamuzi huo, kwa namna yoyote ile, inakataliwa kabisa, na kwamba kufanya hivyo ni dhambi ambayo haiwezi kufanywa na wale waliovaa vazi la kuitumikia Ahlul-Bayt (as).

Makhatibu wa Bahrain pia wamesisitiza kwamba hawatakubali kutolewa wala kupokelewa kwa leseni yoyote au kibali rasmi cha aina hiyo kutoka kwa taasisi yoyote, na hata kupokea leseni hiyo hawatakukubali.

Mwisho wa taarifa hiyo, Wahutubu wa Bahrain wamewataka wahutubu wote, wasomaji wa maombolezo (Rudhaa) na Madaha kubeba jukumu lao zito katika suala hili.