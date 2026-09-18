Yemen Yadokeza Kupanua Mzingiro wa Baharini; Utawala wa Kizayuni Watafuta Kuimarisha Ulinzi wa Anga wa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Licha ya kuongezeka kwa mkwamo ambao Saudi Arabia inakabiliwa nao nchini Yemen, inaonekana washirika wa Riyadh kwa sasa hawako tayari kutoa zaidi ya msaada wa kiintelijensia na ushauri wa kiusalama. Hii ni wakati Saudi Arabia ikiendelea katika njia kadhaa za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi, muhimu zaidi ikiwa ni mifumo ya ulinzi wa anga, hasa baada ya zaidi ya theluthi mbili ya akiba ya makombora ya mfumo wa Patriot PAC-3 wa nchi hiyo kutumika wakati wa kulinda vituo vya Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Lebanon Al-Akhbar, matumizi ya Saudi Arabia ya washauri na wataalamu wa kijeshi wa kigeni katika vita vya Yemen si jambo jipya. Mbali na baadhi ya nchi za Kiarabu na Ghuba kushiriki katika vita hivyo kwa kutoa wanajeshi na vifaa vya kijeshi, Marekani pia tangu mwanzo wa vita hivyo imehusika katika kutoa msaada wa kiintelijensia na kiufundi pamoja na kujaza mafuta kwa ndege.

Uingereza pia imehusika kupitia mtandao mpana wa washauri wa kijeshi, maafisa wa uhusiano, vikosi vya kiufundi na wataalamu ambao shughuli zao zimehusishwa na vituo vya uongozi na uratibu, mafunzo pamoja na ukarabati na matengenezo ya vifaa vya kijeshi.

Nafasi kubwa zaidi ya utawala wa Kizayuni katika kuiunga mkono Saudi Arabia

Jambo jipya katika hatua hii ni kwamba utawala wa Kizayuni umepata nafasi kubwa zaidi katika mchakato wa kuiunga mkono Saudi Arabia. Hata hivyo, Tel Aviv bado inajiepusha na kufanya shambulio la mapema dhidi ya Yemen, ikiamini kwamba hatua yoyote mpya ya kijeshi huenda isifikie lengo la kuleta uzuiaji.

Katika muktadha huo, Ben Caspit, mwandishi wa tovuti ya Al-Monitor, akinukuu vyanzo vya kiintelijensia vya Kizayuni, ameripoti kwamba tatizo la uzuiaji bado linaendelea na kwamba hakuna uwezo wa wazi wa kuzuia Harakati ya Ansarullah, iwe kutoka Marekani, utawala wa Kizayuni au Saudi Arabia.

Mwandishi huyo pia amenukuu afisa wa usalama wa utawala wa Kizayuni akieleza wasiwasi wake kuhusu maendeleo ya utendaji wa vikosi vya Yemen na kuongezeka kwa uwezo wao wa ardhini na kiintelijensia.

Kwa msingi huo, Tel Aviv, badala ya kushiriki moja kwa moja kijeshi, imependekeza kuongeza msaada wa kiintelijensia kwa Riyadh na kushiriki katika kuanzisha mifumo ya ulinzi wa anga kwa ajili ya kulinda anga ya Saudi Arabia.

Israel na juhudi za kuunda picha ya kiintelijensia kuhusu Ansarullah

Tangu kupanuka kwa uungaji mkono wa Yemen kwa Palestina baada ya vita vya Gaza, utawala wa Kizayuni ulitambua kwamba kukabiliana na Harakati ya Ansarullah hakuwezi kutegemea nguvu za anga pekee, bali kwanza kunahitaji kuundwa kwa picha sahihi ya kiintelijensia kuhusu muundo wa harakati hiyo, viongozi wake, uwezo wake na mtandao wake wa maeneo ya uwekaji wa vikosi.

Kwa msingi huo, kitengo cha ujasusi wa kijeshi cha jeshi la utawala wa Kizayuni kiliunda kitengo huru cha kukusanya taarifa kuhusu Harakati ya Ansarullah na kufuatilia harakati zake.

Kitengo hicho kilitegemea zaidi ufuatiliaji wa mawasiliano ya simu na ishara za mawasiliano, matumizi ya picha za satelaiti, pamoja na kutumia makumi ya Wayahudi wenye asili ya Yemen. Watu hao walilelewa katika familia ambazo ziliishi Yemen au baadaye ziliendelea kuhifadhi mila na lafudhi za Yemen.

Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa na vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni wakati huo, watu hao walitumika kukusanya taarifa na kuongeza uelewa kuhusu utamaduni wa Yemen.

Kupenya muhimu kwa kiintelijensia ambako utawala wa Kizayuni ulipata tangu wakati huo kulitokea Agosti 2025, wakati utawala huo ulipoweza kulenga mkutano ambao Rais wa Serikali ya Yemen, mawaziri kadhaa na Abdulkarim al-Ghamari, Mkuu wa Majeshi ya Yemen, walikuwa wakihudhuria.

Kwa mujibu wa uchunguzi uliochapishwa na Yemen wakati huo, ufuatiliaji wa mawasiliano ya simu ulisababisha kugunduliwa kwa eneo la mkutano huo ambao ulikuwa wa kiraia.

Ushirikiano wa ulinzi wa anga kati ya Riyadh na Tel Aviv

Ushirikiano wa utawala wa Kizayuni na Saudi Arabia hauishii katika msaada wa kiintelijensia pekee.

Robert Pape, Profesa wa Sayansi ya Siasa katika Chuo Kikuu cha Chicago na Mkuu wa Mradi wa Chicago kuhusu Vitisho na Usalama, amefichua kwamba Riyadh iliomba kwa siri kutoka Tel Aviv kutumia uwezo wake kuimarisha ulinzi wa anga wa Saudi Arabia dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani zinazoingia kutoka Yemen.

Kwa mujibu wa Pape, ushirikiano huu unafanyika kupitia njia inayoratibiwa na Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM), ambapo Saudi Arabia kupitia utaratibu huo imeingia katika mfumo wa tahadhari ya mapema na kupokea data za ufuatiliaji na vipimo. Data hizo zinaisaidia nchi hiyo kutambua na kufuatilia vitisho.

Pape anaona kwamba maendeleo haya yanaashiria mabadiliko katika mtandao wa usalama wa kikanda, ambayo yanasisitiza kuunganishwa kwa uwezo wa kiintelijensia wa utawala wa Kizayuni katika mifumo ya ulinzi wa Saudi Arabia. Hii inatokea wakati inaonekana Washington ina nia ndogo zaidi ya kubeba gharama za kuingilia kijeshi moja kwa moja.

Mwandishi huyo anaelezea ushirikiano wa Saudi Arabia na utawala wa Kizayuni zaidi kama “makubaliano ya kuendelea kuishi” kuliko maendeleo ya kidiplomasia au utangulizi wa haraka wa makubaliano ya kisiasa kati ya Riyadh na Tel Aviv.

Yemen yaonya kuhusu kupanuka kwa wigo wa majibu

Kwa upande mwingine, Yemen inachukulia ushiriki wowote wa kigeni katika kuiunga mkono Saudi Arabia katika vita dhidi ya Yemen—iwe kupitia washauri na wataalamu, taarifa za kiintelijensia, mifumo ya ulinzi wa anga au msaada wa kiufundi na vifaa—bila kujali aina yake au kiwango cha uwepo wa uwanjani, kuwa ni ushiriki halisi katika vita.

Kwa mtazamo huo, kupanuka kwa wigo wa ushiriki wa kigeni kunamaanisha pia kupanuka kwa wigo wa majibu. Hasa ikizingatiwa kwamba Yemen imetishia kuziingiza nchi zinazoshiriki katika kuiunga mkono Saudi Arabia kijeshi katika hesabu zake za makabiliano ya baharini.

Suala hili linaweza kujumuisha hatua za kuzuia meli kupita katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Tathmini zinazokinzana za Israel kuhusu hatua inayofuata ya Saudi Arabia

Chaguo za Saudi Arabia katika kukabiliana na mafanikio ya hivi karibuni ya Harakati ya Ansarullah nchini Yemen zimekuwa finyu zaidi.

Wakati Saudi Arabia imeingia katika mashauriano ya kijeshi ya kikanda ambayo utawala wa Kizayuni pia unashiriki kwa msaada wa Marekani, Riyadh wakati huo huo inajaribu kupunguza mvutano kupitia njia za upatanishi.

Katika muktadha huo, shirika la habari Reuters, likinukuu maafisa watatu wa Iran, limeripoti kwamba China iliwasiliana kwa siri na Iran na, kwa ombi la Saudi Arabia, kuiomba Tehran kutumia ushawishi wake kuidhibiti Harakati ya Ansarullah.

Riyadh pia imemwomba Asim Munir, Mkuu wa Jeshi la Pakistan, kuwasiliana na Tehran kwa lengo kama hilo, hasa kuzuia kushambuliwa kwa miundombinu ya kiuchumi ya Saudi Arabia.

Shinikizo zinazokabili Riyadh kwa wakati mmoja

Juhudi hizi zinafanyika wakati shinikizo dhidi ya Saudi Arabia likiongezeka.

Yoel Guzansky, mtafiti katika Taasisi ya Mafunzo ya Usalama wa Kitaifa ya utawala wa Kizayuni, ameelezea shinikizo hizo kuwa miongoni mwa shinikizo kubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni.

Kwa tathmini yake, Saudi Arabia inakabiliwa na shinikizo kwa wakati mmoja, kuanzia kuvurugika kwa usafiri katika Mlango-Bahari wa Hormuz na kuathirika kwa uwezo wa nchi hiyo kusafirisha mafuta, hadi vitisho vya makundi ya Iraq dhidi ya miundombinu ya Saudi Arabia na vitisho vya Yemen dhidi ya Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Guzansky anaamini kwamba msaada mdogo wa kigeni unapunguza nafasi ya maneva ya Mohammed bin Salman, Mwana wa Mfalme wa Saudi Arabia. Hasa baada ya yeye kujaribu kuepuka kuingia moja kwa moja katika mzozo na kudumisha njia za mawasiliano na Iran.

Kwa mujibu wa mtafiti huyo, shinikizo hizi zinaweza kuisukuma Riyadh kuelekea maelewano ya moja kwa moja na Tehran kwa ajili ya kufunguliwa tena kwa Mlango-Bahari wa Hormuz na kutumia ushawishi wa Iran kutuliza Harakati ya Ansarullah ya Yemen pamoja na makundi ya Iraq.

Hata hivyo, anasisitiza kwamba uwezekano huo hautokani na Saudi Arabia kuiamini Iran, bali unatokana na hesabu zinazohusiana na kusitisha mvutano na kuhakikisha njia za kusafirisha mafuta nje ya nchi.

Guzansky pia ameonya kwamba mchakato huu unaweza kusababisha mafanikio ya kisiasa kwa Tehran, na ameitaka Tel Aviv na Washington kutoa chaguo mbadala za kiutendaji kwa Riyadh ili kuzuia utegemezi wa Saudi Arabia kwa Iran kuongezeka.

Mkutano wa siri wa makamanda wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni na nchi za Kiarabu

Gazeti la Yedioth Ahronoth pia limechapisha maelezo zaidi kuhusu mkutano wa siri uliofanyika nchini Ujerumani.

Mkutano huo ulihudhuriwa na Eyal Zamir, Mkuu wa Majeshi wa utawala wa Kizayuni, pamoja na wenzao kutoka nchi saba za Kiarabu. Miongoni mwao alikuwepo Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, Mkuu wa Majeshi ya Saudi Arabia.

Brad Cooper, Kamanda wa Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM), pia alishiriki katika mkutano huo.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Zamir katika mkutano huo, ambao ulielezwa kuwa na lengo la kuimarisha uhusiano wa kijeshi, kiusalama na kiintelijensia kati ya pande hizo, aliwafahamisha washiriki kuhusu operesheni za jeshi la utawala wa Kizayuni nchini Syria, Lebanon, Ukanda wa Gaza, Ukingo wa Magharibi na Yemen.

Ushirikiano wa kiintelijensia na njia mbadala za kusafirisha mafuta

Kwa mujibu wa Yedioth Ahronoth, ushirikiano kati ya utawala wa Kizayuni na Saudi Arabia, kwa upatanishi wa Marekani, unaanza hatua kwa hatua kuchukua mfumo wa ushirikiano wa kiintelijensia kwa ajili ya kulinda vituo vya kijeshi na miundombinu ya mafuta.

Ushirikiano huo pia unahusisha kusaidia kutafuta njia mbadala ya kusafirisha mafuta nje ya nchi; njia ambayo inaweza kuwezesha mafuta ya Saudi Arabia kufikishwa katika masoko ya nje bila kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz na Bab al-Mandab.

Smadar Perry, mwandishi wa gazeti hilo, ametabiri kwamba ushirikiano huu utaendelea kupanuka na huenda hata ukasababisha Saudi Arabia kujiunga na mfumo unaofanana na Makubaliano ya Ibrahimu (Abraham Accords).