Jinai ya vilipuzi vya pager ilikuwa mshtuko mkubwa kwa wananchi wa Lebanon / Majeruhi wanaendelea kupambana na Israel kwa jicho moja au mkono mmoja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Imepita miaka miwili tangu operesheni ya kulipuliwa kwa pager nchini Lebanon mnamo 17 Septemba 2024; operesheni ambayo utawala wa Israel ulifanya kwa kuweka vilipuzi ndani ya vifaa vya mawasiliano, na ndani ya muda mfupi maelfu ya watu walijeruhiwa vibaya. Kilichofanya operesheni hiyo kuwa miongoni mwa jinai chungu zaidi za kivita si ukubwa wa madhara yake pekee, bali pia ukweli kwamba wengi wa waliolengwa na milipuko hiyo hawakuwa wanajeshi, wala hawakuwa katika maeneo ya kijeshi.



“Rababa Mustafa”, mwanaharakati wa vyombo vya habari kutoka Lebanon, katika mahojiano ya kina na mwandishi wa ABNA, amesimulia kumbukumbu zake za siku za Vita vya Siku 33 na Vita vya Siku 66, tukio la kulipuliwa kwa pager, pamoja na kuuawa shahidi kwa ndugu yake katika Vita vya Ramadhani.



Sehemu ya kwanza ya mahojiano hayo ni kama ifuatavyo:



ABNA: Tafadhali mwanzoni jitambulishe na ikiwa una kumbukumbu zozote za Vita vya Siku 33, tusimulie.



Mimi ni Rababa Mustafa, mwandishi wa habari, mtafsiri na dada wa shahidi wa Vita vya Ramadhani. Baba yangu anatokea Baalbek, mashariki mwa Lebanon, na mama yangu anatokea kusini mwa Lebanon, katika mji wa Nabatieh. Niliishi na kukulia katika Dahieh ya Kusini mwa Beirut.



Wakati wa Vita vya Siku 33 nchini Lebanon nilikuwepo na nilishuhudia vita hivyo moja kwa moja na kutoka karibu. Nina kumbukumbu nyingi za siku hizo. Miongoni mwake, kwa ufupi, nitasimulia kumbukumbu tatu.



Kumbukumbu ya kwanza ilitokea kwangu katika Dahieh ya Kusini mwa Beirut. Wakati huo umeme ulikuwa umekatika. Mmoja wa majirani zetu ambaye alikuwa na kifaa cha kurekodia alitujulisha kwamba Sayyid Hassan Nasrallah alikuwa akitoa hotuba moja kwa moja. Tulienda kwenye roshani ya nyumba ili tusikie sauti yake.



Sayyid alisema kauli ambayo sitaweza kuisahau maishani mwangu. Alisema: “Waangalieni wanavyoteketea na kuzama baharini.”



Wakati huo, wote tulipiga kelele “Labbaik yaa Nasrallah”, na wakazi wakatoka katika nyumba zao na kuanza kupongezana. Macho yetu yalikuwa yamejaa machozi ya furaha, huku tabasamu likiwa kwenye midomo yetu, na tulihisi fahari na heshima isiyoelezeka.



Kumbukumbu yangu ya pili: Vita vilikuwa vimepita takribani siku 20, na tulilazimika kuondoka Dahieh na kwenda Baalbek. Huko tulikaa katika eneo ambalo baba yangu anatokea. Watu wa eneo hilo hawakukubali wakimbizi wakae katika Husseiniyya au shule, bali walisisitiza waende kwenye nyumba zao.



Nakumbuka hata wakati kundi fulani lilipotuma msaada kwa ajili ya wakimbizi, wakazi wa Baalbek waliukataa na kusema: "Sisi wenyewe tutatimiza mahitaji yao."

Walisema misaada hiyo ipelekwe kwa watu wenye uhitaji zaidi; sisi tunaweza kutekeleza wajibu wetu kwa wageni wetu.



Kumbukumbu ya tatu: Katika Vita vya Siku 33, wakati majeshi ya Israel yalipotua katika Hospitali ya Al-Hikmah mjini Baalbek, wanaume kutoka vijiji vilivyozunguka hospitali hiyo walikwenda milimani ili kuwaunga mkono vijana wa Muqawama.



Ndugu yangu ambaye baadaye aliuawa shahidi alinipa silaha na kuniomba niwalinde watoto na wanawake wa kijiji. Wao walikwenda kufanya jihadi, lakini kwa ajili ya kupambana walihitaji msaada wa wapiganaji wa Muqawama. Hatimaye, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, vijana wa Muqawama walifanya kazi yao vizuri na adui hakufanikiwa kufikia malengo yake na akarudi nyuma.





ABNA: Kuhusu Vita vya Siku 66 na kuuawa shahidi kwa Sayyid wa Muqawama, una kumbukumbu gani?



Uzoefu wa vita hivi ulikuwa mgumu, mchungu na wenye maumivu zaidi kwangu kuliko vita vya awali; kwa sababu nilikuwa mbali na familia yangu na nchi yangu, na katika vita hivi familia, ndugu na marafiki zangu walilazimika kuyakimbia makazi yao. Ndugu yangu pia alijeruhiwa mguuni.



Lakini usiku wenye maumivu zaidi ulikuwa usiku wa kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah; ulikuwa usiku mrefu, wa giza na wa kutisha. Nakumbuka niliposoma katika habari kwamba makao ya Sayyid yalilengwa, nilimuomba msaada Hazrat Fatimah Zahra (sa) ili aturehemu na kutusaidia katika hali hiyo.



Sayyid Hassan hakuwa tu kamanda wa Hizbullah; alikuwa nuru ambayo kwayo tulipata njia yetu, alikuwa matumaini yaliyotuongoza na kutupa nguvu katika maisha haya.



Ninapolikumbuka tukio hilo, moyo wangu hupiga kwa nguvu, mwili wangu wote hutetemeka na siwezi kuzuia machozi yangu. Usiku huo sikuweza kulala hata kwa muda mfupi. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa Sayyid.



Familia yangu yote na ndugu zangu walikuwa Dahieh. Niliposoma jinsi Israel ilivyokuwa ikiishambulia Dahieh kwa mabomu, hata ikishambulia njia za kuingia Dahieh, nilielewa kwamba kuna jambo limetokea.



Nilianza kuwapigia simu watu mbalimbali ili nijue hali zao. Lakini wote walikuwa wakisema: “Usiulize hali yetu, uliza hali ya Sayyid.”



Wakati huo nilimkumbuka Ummul-Banin (sa), wakati aliposema: “Kabla hamjaniambia kuhusu watoto wangu, niambieni kuhusu Imam Hussein (as) na kilichompata.”



Kuuawa shahidi kwa Sayyid wa Muqawama; mtihani wa Mwenyezi Mungu kwa imani, subira na ustahimilivu wetu



Marafiki na ndugu wote walikuwa wakisema: “Sisi sote ni fidia kwa ajili ya Sayyid. Laiti sote tungeuawa mashahidi na Sayyid Hassan angebaki.”



Wakati huo nilielewa kwamba taarifa zilizokuwa zikisambazwa katika vyombo vya habari zilikuwa za kweli; lakini nilikataa kuikubali na niliendelea kuwaomba Ahlul-Bayt (as).



Kuuawa shahidi kwa Sayyid kuliacha jeraha katika nyoyo zetu na kuichana roho zetu, kiasi kwamba nilifikiri mambo yetu yamekwisha. Lakini ulikuwa mtihani wa Mwenyezi Mungu kwa imani, subira na ustahimilivu wetu. Hivyo ndivyo tulivyoelewa kwamba tunapaswa kuwa na nguvu zaidi na kustahimili kwa azma zaidi.



Vijana wa Muqawama pia, licha ya kuuawa shahidi kwa Sayyid na tukio la kulipuliwa kwa pager, ambalo lilitokana na usaliti wa baadhi ya Walebanon ndani ya nchi, waliendelea kustahimili.



ABNA: Moja ya matukio ya vita vya miaka miwili iliyopita lilikuwa tukio la pager. Tukio hili liliathirije jamii inayounga mkono Muqawama?



Tukio hili lilikuwa hatua muhimu ya mabadiliko katika mapambano; si kwa sababu tu ya idadi ya wahanga lilioacha nyuma, bali pia kwa sababu ya aina ya operesheni yenyewe.



Operesheni hiyo ilionesha kwamba kulikuwa na upenyaji mkubwa wa kiusalama na kiintelijensia katika mawasiliano ya Hizbullah.



Kwa upande wa kisaikolojia pia, operesheni hiyo ilikuwa mshtuko kwa jamii ya Lebanon na Muqawama, kwa sababu ilizua aina ya wasiwasi kuhusu kuamini vifaa vya mawasiliano na usalama wa ndani, na ikaonesha kwamba mapambano hayakuishia tena katika operesheni za kijeshi za kawaida, bali vita vya kijasusi na teknolojia pia vilikuwa na nafasi kubwa katika vita hivi.



Ninapaswa kusema kwamba si sahihi kusema operesheni hii ilisababisha kuporomoka kwa ari ya Muqawama au kumaliza uwezo wake wa kuendelea na mapambano. Hizbullah iliendelea na operesheni zake baada ya tukio hilo pia. Ilikuwa wazi kwamba ilipaswa kufanya mapitio katika nyanja za mawasiliano na usalama, pamoja na mbinu zake.



Inaweza kusemwa kwamba athari ya tukio hili katika ngazi ya kiusalama na kisaikolojia ilikuwa kubwa, lakini halikuathiri uwezo wa Hizbullah kwa namna ya kumaliza uwezo wake wa kuendelea.



Kwa sasa tunaona taarifa za uwanjani kutoka katika Vita vya Ramadhani, zinazoonesha kwamba vijana wa Hizbullah bado wanaendelea kupambana; baadhi yao wakiwa na jicho moja au mkono mmoja, lakini hawajasalimu amri. Bado wapo uwanjani kwa ujasiri na azma.





ABNA: Tafadhali eleza kuhusu sifa za ndugu yako shahidi na namna ulivyopata taarifa za kuuawa kwake shahidi.



Shahidi Qasim Mustafa, mwana wa Ibrahim, alikuwa na umri wa miaka 37. Alikuwa mtu mwenye huruma sana, mwenye imani, mpole, mpenda huduma, mwenye bidii na anayewajibika.



Licha ya umri wake mdogo, alikuwa akibeba majukumu na kazi muhimu sana zilizozidi umri wake. Alikuwa akiwasaidia wengine hata wakati yeye mwenyewe amechoka au hana muda wa kutosha.





Alikuwa akisema: “Hatupaswi kuwarudisha watu wakiwa wamekata tamaa,” hata kama tulikuwa tunaweza kuwasaidia au kuwahudumia kwa jambo dogo tu.



Siku ambayo ndugu yangu aliuawa shahidi nilikuwa sina utulivu na nilikuwa nikitayarisha futari. Nilimwambia mume wangu: “Nahisi kama nakosa hewa; nadhani kuna jambo limetokea Lebanon.”



Tangu asubuhi nilijaribu kuwasiliana na familia yangu, lakini sikuweza. Kulikuwa na vita huko na intaneti ilikuwa imekatika.



Mume wangu alitumia simu yake kupiga namba ya baba yangu na nikafanikiwa kuzungumza naye. Nilisikia sauti ya Qur’ani. Nikafikiri labda kulikuwa na maombolezo ya siku saba ya shangazi yangu.



Mimi na baba yangu kila mmoja alikuwa akisema maneno ambayo hayakuonekana kuwa na uhusiano. Baba yangu alikuwa akisema mambo mengine. Wakati huo baba yangu alitambua kwamba bado sijui kuhusu kuuawa shahidi kwa ndugu yangu. Kwa haraka aliniaga na kusema: “Tutazungumza baadaye.”



Tulifungua futari yetu na, kama kila siku, tulienda mitaani kwa ajili ya matembezi. Lakini mimi sikuwa na amani. Tuliporudi, nilimpigia simu dada yangu. Kwa mara ya kwanza nilifanikiwa kuzungumza naye.



Sauti yake ilikuwa ya aina fulani. Nilimuuliza: “Uko salama? Kwa nini sauti yako imebadilika? Umechoka?” Jibu lake lilikuwa “Hapana” tu.



Nikamuambia: “Nakuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ikiwa kuna jambo lolote, niambie.”



Dada yangu alisema: “Si nilikutumia ujumbe? Nilipiga simu, kwa nini hukujibu?”



Nikamuambia: “Wallahi, ujumbe wako haukunifikia wala simu yako sikupokea.”



Dada yangu alisema: “Yule ambaye wiki iliyopita uliuliza hali yake na ukasema nimemweka katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, sasa amekwenda kwa Mwenyezi Mungu.”



Wiki moja iliyopita nilikuwa nimewasiliana na familia yangu kwa mara ya mwisho na kumuuliza dada yangu kuhusu hali ya ndugu yangu, kwa sababu nilijua kwamba alikuwa kusini mwa Lebanon. Baada ya hapo sikuweza tena kuwasiliana na familia yangu.



Wakati huo nilimwambia dada yangu: “Una uhakika taarifa hii ni ya kweli?” Kwa sababu wakati wa Vita vya Siku 66, jambo kama hili lilikuwa limetokea na baadaye likakanushwa.



Dada yangu alisema: “Wallahi, taarifa hii ni ya kweli. Usiku huu watamleta shahidi, na kesho asubuhi kutakuwa na mazishi yake.”



Ndugu yangu aliuawa shahidi tarehe 22 Ramadhani, usiku wa Laylatul-Qadr, katika mji wa Tulin, Wadi Al-Hujair.



Wakati huo dunia ilipoteza thamani machoni mwangu na ikawa haina maana. Nilikuwa nataka kusema kitu, kupiga kelele na kulia, lakini sikuweza; kwa sababu nilimuona Hazrat Zaynab (sa) mbele ya macho yangu na nikahisi haya.



Nilie kwa ajili gani? Mimi ni nani? Msiba wangu mbele ya misiba yote ya Hazrat Zaynab (sa) ni mdogo sana.



Niliweza kusema neno moja tu:



“Yaa Zaynab (sa)!”



Inaendelea...