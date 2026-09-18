Qalibaf Amjibu Mkuu wa Majeshi ya Marekani: “Kilichokuwa Jinamizi la Kutisha Kwenu Siku Moja, Sasa Kimekuwa Ukweli”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Kiislamu la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amemtumia ujumbe wa majibu Dan Caine, Mkuu wa Majeshi ya Marekani, akisisitiza kuwa hali ambayo hapo awali ilionekana kuwa jinamizi kwa Marekani sasa imekuwa uhalisia.



Katika ujumbe wake, Qalibaf amesema:

“Kilichokuwa jinamizi la kutisha kwenu siku moja, sasa kimekuwa ukweli.”



Kauli hiyo imetolewa na Qalibaf katika ujumbe wake wa kumjibu Mkuu wa Majeshi ya Marekani, huku akisisitiza kwamba kile kilichokuwa kikionekana kama tishio au hali ya kutisha kwa upande wa Marekani, kwa mtazamo wake, sasa kimegeuka kuwa ukweli unaoonekana.



Qalibaf ni Spika wa Bunge la Kiislamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na amekuwa akitoa misimamo kuhusu masuala ya usalama na mivutano ya kikanda na kimataifa.