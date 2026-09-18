Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran: Marekani Haiwezi Kujitenga na Wajibu Wake Katika Jinai za Kivita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia Masuala ya Kisheria na Kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema kuwa Marekani haiwezi kujitenga na wajibu wake kuhusu kile alichokiita jinai za kivita zilizotokea katika miji ya Minab na Lamerd, kusini mwa Iran.



Gharibabadi amesema kuwa kwa sasa watu mbalimbali wameanza kusisitiza kwamba matukio yaliyotokea katika miji hiyo yalikuwa jinai za wazi za kivita, na si makosa ya kiutendaji.



Katika ujumbe aliouandika Ijumaa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Gharibabadi amesema historia haitasahau matukio hayo.



Ameeleza kuwa shule moja katika mji wa Minab ilichafuliwa kwa damu za watoto 168, huku uwanja wa michezo katika mji wa Lamerd ukigeuzwa kuwa eneo la mauaji ya raia.



Naibu Waziri huyo amesisitiza kwamba matukio yaliyotokea Minab na Lamerd yanapaswa kutambuliwa kama jinai za kivita, badala ya kuonekana kama makosa yaliyotokea wakati wa operesheni.



Gharibabadi amehitimisha ujumbe wake kwa kusema kuwa Marekani haiwezi kukwepa wajibu wake kuhusu jinai hizo kwa kujiondoa katika uanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa.



Kauli hiyo imekuja katika muktadha wa mjadala unaohusu uwajibikaji wa kimataifa kuhusu matukio ya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia nchini Iran.