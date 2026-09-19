Kiongozi wa IRGC: Mlango wa Bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti kamili wa Jeshi la Wanamaji la IRGC

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu msaidizi wa Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) anayeshughulikia masuala ya kisiasa, Brigedia Jenerali Aziz Ghanfari, amesema kuwa Mlango wa Bahari wa Hormuz umegeuka kuwa chanzo cha fahari kwa wananchi wa Iran na kwa sasa uko chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya wanamaji vya IRGC.



Akizungumza Ijumaa jioni katika hafla ya kuadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wa mji wa Ardal, katika Mkoa wa Chaharmahal na Bakhtiari, magharibi mwa Iran, Ghanfari alisema kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimefikia hitimisho kwamba kuimarisha udhibiti wa Mlango wa Hormuz ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha usalama na uwezo wa kuzuia vitisho dhidi ya nchi hiyo katika siku zijazo.



“Tumefikia hitimisho katika vikosi vya jeshi kwamba ikiwa Iran yetu tukufu inataka kuwa na usalama zaidi na uwezo mkubwa zaidi wa kuzuia vitisho katika siku zijazo, ni lazima tuimarishe udhibiti wa Mlango wa Hormuz,” alisema.



Kauli hiyo inaangazia umuhimu wa kimkakati wa Mlango wa Hormuz, njia muhimu ya majini inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman, na ambayo ni miongoni mwa njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani.



Ghanfari pia alieleza kuwa udhibiti wa eneo hilo una umuhimu katika mtazamo wa Iran kuhusu usalama wa taifa na uwezo wa kujilinda, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwezo wa vikosi vya wanajeshi wa Iran.



Kauli ya kiongozi huyo wa IRGC inakuja wakati Mlango wa Hormuz ukiendelea kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa katika masuala ya usalama wa baharini, biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati katika eneo la Ghuba.