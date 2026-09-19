Wananchi wa Taiz Yemen wafanya maandamano makubwa, wasisitiza “kuzingirwa kwa kulipiza kuzingirwa” na kupinga madai ya Saudi Arabia kuhusu Makkah

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wananchi wa Mkoa wa Taiz nchini Yemen wamejitokeza kwa wingi katika maandamano yaliyofanyika katika wilaya mbalimbali za mkoa huo, wakieleza kuunga mkono vikosi vya jeshi la Yemen na kusisitiza kuendelea na msimamo wao kuhusu kile walichokiita “kuzingirwa kwa kulipiza kuzingirwa.”



Maandamano hayo yalifanyika katika Uwanja wa Al-Rasul Al-A’dham katikati ya mji wa Taiz pamoja na viwanja mbalimbali katika wilaya za mkoa huo. Washiriki walitoa kauli za kupinga kile walichokitaja kuwa ni kampeni ya propaganda kutoka Saudi Arabia na matumizi ya maeneo matakatifu katika kuhalalisha mashambulizi na vikwazo dhidi ya Yemen.



Waandamanaji walisisitiza kuwa msimamo wao unatokana na kile walichokiita kujitolea kwa ajili ya heshima na utambulisho wa Kiislamu, pamoja na kukataa madai wanayosema yanalenga kuharibu taswira ya Yemen mbele ya jamii ya kimataifa.



Aidha, walisisitiza kuendelea na msimamo wao kuhusu masuala ya ulimwengu wa Kiislamu, hususan kulinda maeneo matakatifu ya Makkah, Madinah na Msikiti wa Al-Aqsa, pamoja na kuendelea kuunga mkono watu wa Palestina.



Kukataa madai kuhusu Makkah



Katika maandamano hayo, washiriki walikataa madai kutoka Saudi Arabia kwamba wananchi wa Yemen wamelenga Makkah, wakidai kuwa tuhuma hizo zinalenga kupotosha uelewa wa umma kuhusu hali ya Yemen.



Kwa mujibu wa taarifa ya mwisho ya maandamano hayo, wananchi hao walisema kuwa utambulisho wao wa kidini unawataka kulinda Haramu Tukufu mbili, Makkah na Madinah, pamoja na maeneo mengine matakatifu ya Kiislamu, wakisisitiza kuwa suala hilo ni wajibu wa kiimani kwao.



Kuendelea kuunga mkono vikosi vya Yemen



Wananchi wa Taiz pia walisisitiza kuendelea na uhamasishaji wa umma na kuunga mkono maamuzi ya kimkakati ya uongozi na vikosi vya kijeshi vya Yemen.



Taarifa ya maandamano hayo ilisema kuwa washiriki wanaunga mkono hatua za kijeshi wanazodai kuwa zinalenga kuvunja kile wanachokiita kuzingirwa kwa Yemen, pamoja na kuimarisha uwezo wa kujibu mashambulizi na kulinda mamlaka na heshima ya taifa.



Katika tamko lao la mwisho, washiriki waliwapongeza viongozi na vikosi vya Yemen, huku wakiwaombea rehema mashahidi, uponyaji majeruhi, kuachiwa huru wafungwa na uimara kwa wapiganaji walioko katika medani.



Tamko hilo pia lilisisitiza kuendelea na kile walichokiita “kuzingirwa kwa kulipiza kuzingirwa” na “kuongezeka kwa hatua kwa kulipiza ongezeko la hatua”, hadi pale wanapodai kuwa kuzingirwa kwa Yemen kutakapomalizika na haki za wananchi wa Yemen kurejeshwa.



Aidha, washiriki walisisitiza kuendelea na msimamo wao kuhusu masuala ya ulimwengu wa Kiislamu, hususan Palestina na kulinda maeneo matakatifu, huku wakitoa wito kwa serikali, vyama na makundi mbalimbali kusimama pamoja na Yemen katika kile walichokiita kulinda heshima ya Umma wa Kiislamu.